Хотите питаться правильно и не набирать вес? Узнайте свой энтеротип!

Тип «бактероиды»

Любите мясо, птицу, морепродукты, не отказываете себе в сливочном масле и тортиках с кремом? Это так называемая западная диета, у сторонников которой формируется энтеротип «бактероиды».

Ваши особенности

Хорошая новость: бактерии в вашем кишечнике отлично ферментируют сахар в белки, так что вы можете позволить себе и тортик, и шашлык. У вас прекрасный метаболизм, а бактерии в кишечнике способны разрушать токсины. Но при таком энтеротипе пищеварительная система работает с повышенной нагрузкой.

Ваш план правильного питания

Не забывайте вместе с мясом есть овощи и фрукты.

Ваш организм прекрасно сжигает даже десерты, но все же старайтесь не превышать рекомендованную норму сахара — 5 чайных ложек в день.

Ориентируйтесь на «пищевую пирамиду»: 40% продуктов должны составлять сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы, злаки, паста), 35% — овощи и фрукты, 20% — белки (мясо, птица, рыба, молочные продукты) и только 5% — жир и сахар.

Тип «превотелла»

Вы — убежденная вегетарианка или просто любите овощи и злаки больше, чем мясо? При таком питании формируется второй энтеротип — «превотелла».

Ваши особенности

Вот плюсы вашего энтеротипа: бактерии в кишечнике отлично перерабатывают сахар и углеводы, обеспечивают организм витамином B1 и фолиевой кислотой. Но при таком энтеротипе может возрастать нагрузка на слизистую, так что не расслабляйтесь.

Ваш план правильного питания

Самое важное: следите за тем, чтобы организм получал достаточно белка (его нам нужно 100−120 г в день). Это тот строительный материал, благодаря которому обновляются клетки и поддерживаются мышцы. Если вы едите мало мяса и птицы, то обязательно включайте в рацион растительные белки — ими богаты бобовые, орехи, семечки, соя.

Тип «руминококки»

Не представляете своей жизни без сладкого, пасты и сухариков? Скорее всего, у вас третий энтеротип — «руминококки».

Ваши особенности

Поздравляем: у людей такого типа отличное пищеварение. Но бактерии в вашем кишечнике отлично усваивают сахар — а это повышает склонность к лишнему весу и меняет механизмы расщепления глюкозы.

Ваш план правильного питания

Ограничивайте сахар! Не превышайте рекомендованную норму — 5 чайных ложек в день.

Если любите сладкое и не можете представить себе жизнь без шоколада или мороженого, исключайте продукты с добавленным сахаром. Это полуфабрикаты, фастфуд, соусы, консервы. Вы знаете, что сахар добавляют даже в кетчуп? Внимательно читайте этикетки, чтобы обнаружить скрытый сахар. Тогда вы сможете не отказывать себе в десертах и все же потреблять меньше сладкого.

Ешьте десерты в первой половине дня, чтобы наверняка потратить полученные калории.