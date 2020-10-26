Как часто нужно брить ноги: отвечает косметолог

Разбираемся с вопросом, который интересует практически всех женщин.
Современные женщины не представляют свою жизнь без различных процедур по уничтожению нежелательных волос. Красивая и гладкая кожа не только несет в себе эстетическую функцию, но и помогает увереннее себя чувствовать. Но как часто можно брить ноги, как это сказывается на качестве кожи и здоровье, а главное, какие способы выбрать, читателям Wday.ru рассказала российский косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК Динара Махтумкулиева.
К процессу удаления волос нужно подходить крайне аккуратно и внимательно, чтобы сделать данную процедуру максимально безопасной. Хоть она кажется привычной и простой, но может иметь свои побочные эффекты. Как часто можно брить ноги, чтобы не навредить здоровью, возможно, задумываются не все. Частота бритья является сугубо индивидуальным моментом, ведь на это влияет множество факторов: гены, стиль жизни, толщина и цвет волос, скорость их роста и так далее. Важным также является и собственное чувство комфорта.
Регулярность бритья
Как часто использовать бритву, каждая девушка решает сама в зависимости от активности роста ее волос. Однако важно понимать, что слишком частое использование станка может привести к таким негативным последствиям, как:
шелушение;
травмирование кожи;
появлению вросших волосков и воспалений.
Само бритье не является полезной процедурой для организма, несмотря на то что лезвие отшелушивает омертвевшие клетки в ходе процедуры.
Насколько часто нужно браться за станок, зависит и от зоны. В подмышечной впадине волосы растут в два раза быстрее, чем на ногах, поэтому уделять внимание подмышкам приходится чаще. К сожалению, универсального и идеального временного интервала нет, все зависит от индивидуальных особенностей и способа удаления волос, так как разные процедуры могут давать отличающийся по длительности эффект. В случае использования приборов с лезвием важно давать восстановиться волосу до того, как кожа над ним заживет, в противном случае образуется вросший волос, который не сможет пробить кожный покров и начнет развиваться под ним, пока не образуется воспаление.
Виды удаления волосы: плюсы и минусы каждого
Самыми часто используемыми средствами для удаления волос являются бритва, эпилятор и крем для депиляции. Первая в этом списке имеет ряд преимуществ:
скорость процедуры;
отсутствие болевых ощущений;
отсутствие необходимости ожидания отрастания волосков;
мягкое отшелушивание кожи;
увлажнение с помощью средств после бритья.
Минусы: риск получения порезов, а растительность возвращается уже через 2 дня.
Эпилятор же удаляет волоски путем вырывания их фолликул. Таким образом, происходит не только поверхностное срезание, но и удаление волосков «с корнем».
После данной процедуры отрастающие волоски имеют меньшую толщину и кажутся менее заметными. Эффект сохраняется несколько недель.
Минусы: болевые ощущения, риск врастания волосков и стоимость устройства заставляют обратиться к бритве снова.
Крем для депиляции займет около 20 минут, зато дает долгосрочный результат.
Минусы: подходит не для всех типов кожи и может оставить химический ожог. Этот метод нуждается в тестировании на аллергическую реакцию перед использованием, накладывает ограничение на контакт с солнечными лучами и не может повторяться раньше чем через 72 часа.
Последствия неправильного бритья и их устранение
Раздражение
Самым распространенным последствием после бритья является раздражение. Оно возникает практически после каждой процедуры. Это естественная реакция организма, ведь при бритье срезаются не только волоски, но и небольшие частички верхнего слоя кожи. Чтобы избавиться от раздражения, необходимо соблюдать правила ухода за кожей: использовать профессиональные увлажняющие средства, не давить на лезвие сильно, давать коже возможность восстановиться до следующей процедуры.
Шелушение
С этой проблемой могут столкнуться люди, которые выполняют процедуру удаления волос, не увлажняя кожу. Дело в том, что когда кожа теряет влагу, она высушивается и отслаивается, вызывая неприятный зуд и шелушение. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо своевременно увлажнять кожу.
Вросшие волосы
Вросшие волосы возникают чаще всего в местах регулярного бритья. Это происходит из-за того, что кожа травмируется, а волос скручивается и начинает расти в обратную сторону. Решить данную проблему можно дома путем воздействия на нее профессиональных масел и кремов, а также в специализированных клиниках, путем лазерной эпиляции или даже хирургического вмешательства в особенно запущенных случаях.
Травмы и порезы
В большинстве случаев порезы и травмы возникают из-за некачественной бритвы или просроченного крема. В данном виде деятельности ключевым моментом безопасности является внимательность к оборудованию. После повреждения кожи необходимо прекратить дальнейшее воздействие и отложить процедуру до полного заживления.
Лайфхаки во время и после бритья
1. Увлажнение и питание кожи. В качестве увлажняющего средства можно использовать гели на основе алоэ. А также кокосовое, аргановое и оливковое масла. Они хорошо питают кожу и помогают смягчить растительность. В этом случае бритье станет более комфортным и безопасным.
2. Средства для бритья (гели и пенки). Данные средства обволакивают кожу, создавая дополнительный защитный слой, что значительно уменьшает риск порезов. А также в них содержатся специальные масла, позволяющие смягчить и увлажнить кожу во время процесса.
3. Частая замена станка. Рекомендуется менять станки не реже чем раз в месяц. Это позволяет лезвию всегда оставаться должной остроты и меньше травмировать кожу. А еще тупая бритва пропускает волоски, из-за чего приходиться чаще брить необходимые участки.
4. Бритье по направлению волос. Если сбривать волоски по направлению их роста, то можно значительно уменьшить риск пореза или вросшего волоса. А также это позволяет меньше травмировать кожу, что значительно уменьшит количество раздражений.
5. Уход после бритья. Не стоит использовать спиртосодержащие продукты сразу после процедуры удаления волос. Это может вызвать дополнительное раздражение, зуд и покраснение. Лучше всего использовать охлаждающие и успокаивающие кремы, а также средства после бритья.
Процедуру удаления волос лучше всего проводить по мере роста волос. Выбирать средства и способ рекомендуется, основываясь на индивидуальных предпочтениях и исходя из типа кожи. Для более точного подбора процедуры рекомендуется обратиться к специалисту. Опытный врач подскажет, как лучше всего избавляться от нежелательных волос конкретно в вашем случае.