Как часто нужно брить ноги: отвечает косметолог

Современные женщины не представляют свою жизнь без различных процедур по уничтожению нежелательных волос. Красивая и гладкая кожа не только несет в себе эстетическую функцию, но и помогает увереннее себя чувствовать. Но как часто можно брить ноги, как это сказывается на качестве кожи и здоровье, а главное, какие способы выбрать, читателям Wday.ru рассказала российский косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК Динара Махтумкулиева.

К процессу удаления волос нужно подходить крайне аккуратно и внимательно, чтобы сделать данную процедуру максимально безопасной. Хоть она кажется привычной и простой, но может иметь свои побочные эффекты. Как часто можно брить ноги, чтобы не навредить здоровью, возможно, задумываются не все. Частота бритья является сугубо индивидуальным моментом, ведь на это влияет множество факторов: гены, стиль жизни, толщина и цвет волос, скорость их роста и так далее. Важным также является и собственное чувство комфорта.

Регулярность бритья

Как часто использовать бритву, каждая девушка решает сама в зависимости от активности роста ее волос. Однако важно понимать, что слишком частое использование станка может привести к таким негативным последствиям, как:

шелушение;

травмирование кожи;

появлению вросших волосков и воспалений.

Само бритье не является полезной процедурой для организма, несмотря на то что лезвие отшелушивает омертвевшие клетки в ходе процедуры.

Насколько часто нужно браться за станок, зависит и от зоны. В подмышечной впадине волосы растут в два раза быстрее, чем на ногах, поэтому уделять внимание подмышкам приходится чаще. К сожалению, универсального и идеального временного интервала нет, все зависит от индивидуальных особенностей и способа удаления волос, так как разные процедуры могут давать отличающийся по длительности эффект. В случае использования приборов с лезвием важно давать восстановиться волосу до того, как кожа над ним заживет, в противном случае образуется вросший волос, который не сможет пробить кожный покров и начнет развиваться под ним, пока не образуется воспаление.

Виды удаления волосы: плюсы и минусы каждого

Самыми часто используемыми средствами для удаления волос являются бритва, эпилятор и крем для депиляции. Первая в этом списке имеет ряд преимуществ:

скорость процедуры;

отсутствие болевых ощущений;

отсутствие необходимости ожидания отрастания волосков;

мягкое отшелушивание кожи;

увлажнение с помощью средств после бритья.

Минусы: риск получения порезов, а растительность возвращается уже через 2 дня.

Эпилятор же удаляет волоски путем вырывания их фолликул. Таким образом, происходит не только поверхностное срезание, но и удаление волосков «с корнем».

После данной процедуры отрастающие волоски имеют меньшую толщину и кажутся менее заметными. Эффект сохраняется несколько недель.

Минусы: болевые ощущения, риск врастания волосков и стоимость устройства заставляют обратиться к бритве снова.