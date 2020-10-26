Женщинам каких знаков Зодиака изменяют чаще остальных?

«Насильно мил не будешь», — гласит известная русская пословица. И действительно, в реальной жизни, чтобы влюбить себя кавалера быть просто красивой недостаточно. Важно, какими качествами обладает потенциальная невеста, мечтающая навсегда «привязать» к себе мужчину.

Именно поэтому одних женщин носят на руках и боготворят, а другим приходится бороться с постоянными изменами партнера, считают астрологи. Среди прочих они выделяют ТОП-5 знаков Зодиака, представительницы которых чаще остальных оказываются брошенными в одиночестве.

Близнецы

Рожденные под этим знаком дамы не терпят пренебрежительного отношения к себе. Они требовательны и любят, чтобы им подчинялись. Чтобы убедиться в искренности чувств партнеров к себе, нередко заставляют их по 100 раз в день признаваться в любви. Такое чрезмерное давление и отсутствие личного пространства вряд ли кто-то сможет выдержать. Мужчины же спасаются бегством.

Рак

Женщины-Раки сверхчувствительные и преданные персоны. Они часто выходят за рамки адекватных партнерских отношений, беря на себя роль заботливого опекуна. Кому-то это может понравиться, но в большинстве случаев кавалеры пользуются излишней лояльностью таких дам, пускаясь, как говорится, «во все тяжкие». Астрологи предупреждают: лучше — все время быть начеку.

Стрелец

Главная проблема женщин-Стрельцов в их стремлении к переменам. Они постоянно пребывают в длительных рабочих командировках, предпочитают отдых в одиночестве где-нибудь на краю Земли — все это лишь отталкивает партнеров. Безусловно, легкость, обучаемость и желание все и везде успеть прекрасны сами по себе. Однако в серьезных отношениях мужчины вряд ли способны ждать и хранить верность вечно отсутствующим половинкам.

Козерог

В начале романа представительницы этого знака ведут себя идеально: заботятся о партнерах, холят и лелеют, вместе с тем пытаясь скрыть негативные черты характера. Но позже выясняется, что ничего кроме личных амбиций и желаний их не беспокоит. Женщины-Козероги часто игнорируют попытки мужчин добиться ласки и нежности, предпочитая заняться работой, а не утомительным сексом. Обиды и нехватка любви, к сожалению, порождают измены.

Водолей