Готовим десерт «Ведьмины пальцы» на Хэллоуин

Хотели «мерзких» рецептиков? Начнем с пальцев ведьмы - рецепт предлагает известный эстонский повар Евгений Генералов.
Ингредиенты:
масло сливочное – 200 г
сахарная пудра – 1 стакан
яйцо – 1 шт.
экстракт миндальный – 1 ч. л.
ваниль – 1 ч. л.
мука – 350 г
разрыхлитель теста – 1 ч. л.
соль – 1 ч. л.
миндаль – 100 г
ягодный джем – 100 г
Рецепт приготовления
1. Взбиваем мягкое сливочное масло миксером. Добавляем сахарную пудру. Взбиваем все еще 3-4 минуты. Вбиваем яйцо, ваниль, разрыхлитель, миндальный экстракт. Постепенно вводим муку, соль. Перемешиваем и ставим в холодильник на 20-30 минут.
2. Достаем тесто из холодильника небольшими порциями. Кусочки теста скатываем в тонкие пальчики. Прижимаем один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему вид длинного ногтя. Сжимаем печенье два раза, чтобы у нас получились костяшки пальцев. Можно также нарезать тесто острым ножом в тех же точках, чтобы печенье стало больше похоже на пальцы. Выкладываем заготовки на противни для выпечки. Ставим запекаться в предварительно разогретую духовку (160 С) на 20-25 минут, пока печенье не подрумянится.
3. Даем остыть и приступаем к ногтям. Снимаем миндаль с конца каждого печенья; выжимаем небольшое количество джема в углубление под ногтем; кладем миндаль обратно и прижимаем, чтобы краситель немного вытек из-под ногтя.
Приготовьте вкусную гадость - мерзостей хватит на всю семью.