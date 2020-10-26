Готовим десерт «Ведьмины пальцы» на Хэллоуин

2. Достаем тесто из холодильника небольшими порциями. Кусочки теста скатываем в тонкие пальчики. Прижимаем один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему вид длинного ногтя. Сжимаем печенье два раза, чтобы у нас получились костяшки пальцев. Можно также нарезать тесто острым ножом в тех же точках, чтобы печенье стало больше похоже на пальцы. Выкладываем заготовки на противни для выпечки. Ставим запекаться в предварительно разогретую духовку (160 С) на 20-25 минут, пока печенье не подрумянится.