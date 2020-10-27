Как носить пояс с верхней одеждой: восемь практических советов

Как добавить пояс к пальто или плащу, чтобы выглядеть стильной и стройной? Восемь практических советов на примере образов Натальи Водяновой дает Cosmo.
На смену пальто-халатам с запахом и поясом, просто завязывающимся на узел, пришли более строгие формы. Пальто с однобортной или двубортной застежками тоже могут носиться с поясом. Но он в таком случае должен иметь пряжку. В итоге образ и силуэт в целом более строгие и четкие.
С плащами и тренчами картина обратная. Пояса на них изначально с пряжками. Но сегодня актуально эти пояса просто завязывать на мягкий узел или бант. Так образ получается более расслабленным и непринужденным.
К укороченным пальто, полупальто или жакетам подбирайте пояс средней ширины. Слишком широкий нарушит пропорции и будет излишне выделяться.
Не стоит выбирать черный пояс к светлой верхней одежде. Он выглядит слишком грубым и инородным элементом в этом комплекте. Лучше выбирайте пояса универсальных оттенков: коньячный, темно-коричневый, темно-серый.
К шубе или меховому пальто добавляйте широкий пояс из мягкой кожи, который можно завязать узлом или на бант. Жесткий пояс нарушит структуру меха.
Вязаные пальто, пальто из мягких тканей и просто объемные кардиганы хороши с широкими поясами контрастного оттенка или цвета металлик. Такой пояс не стоит слишком затягивать. Силуэт должен быть свободным и объемным.
Не стоит надевать к пальто и жакетам слишком узкие пояса. И уж тем более туго их затягивать. Такой пояс просто «перережет» фигуру пополам и сделает ее непропорциональной. А в случае с плотным пальто еще и нарушит его силуэт.
Пояс можно носить не только с приталенными моделями. К силуэту кокон или прямому пальто пояс тоже подойдет. Его роль – не подчеркнуть талию, а просто обозначить. И в этом случае совет «Не затягивать» тоже уместен.
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