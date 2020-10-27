Как носить пояс с верхней одеждой: восемь практических советов

На смену пальто-халатам с запахом и поясом, просто завязывающимся на узел, пришли более строгие формы. Пальто с однобортной или двубортной застежками тоже могут носиться с поясом. Но он в таком случае должен иметь пряжку. В итоге образ и силуэт в целом более строгие и четкие.