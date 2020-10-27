Пять цветов в одежде, которые сделают женщину моложе

Однако не только фасон помогает скрыть проблемные зоны, но и колористика с декором. Некоторые цвета способны визуально сделать женщину моложе на несколько лет. Итак, какие же цвета следует носить дамам, которые хотят подчеркнуть свою молодость, красоту и свежесть?

Самое главное правило: максимум белого цвета и минимум черного. С возрастом кожа у женщин становится бледнее. Это происходит из-за замедления кровообращения. Постепенно исчезает румянец с щёк, внешность становится менее контрастной. По этой причине немолодой женщине крайне важно иметь в гардеробе хотя бы несколько ярких вещей, в том числе и белого цвета.

Ещё в школьном курсе физики упоминается тот факт, что белый содержит в себе все семь цветов радуги, а, следовательно, привлекает в семь раз больше внимания, чем любой другой яркий цвет.

Что касается чёрного цвета, он поглощает все оттенки. На фоне его лицо кажется тусклее и невзрачнее, чем есть на самом деле. Такого мнения придерживается и известный российский стилист Екатерина Малярова, которая на своей странице в Instagram советует дамам постарше носить одежду преимущественно светлых цветов.

Красный цвет универсален и подходит всем женщинам независимо от цветотипа. Чаще всего самое выигрышное сочетание – это противоположные друг другу оттенки. Однако с красным этот принцип не работает. Этот цвет лучше всего смотрится на нейтральном фоне.

Синий и жёлтый цвета тоже могут помочь скинуть пару лет. Только в этом случае очень важно найти подходящий оттенок. Если дама относится к «тёплому» цветотипу (у неё карие или зелёные глаза и волосы с золотистыми нотками), то предпочтение следует отдать вещам с жёлтым подтоном. Если у женщины голубые или серые глаза и волосы не имеют золотистых прядей, то она относится к «холодному» цветотипу. Во втором случае оптимальный вариант – цветовая гамма с синей или голубой основой. Особое внимание стилисты советуют обратить на ультрамодные сиреневые оттенки.

Конечно, иногда можно носить и нейтральные оттенки. Бежевый цвет больше всего подходит кареглазым представительницам прекрасного пола с карамельным цветом волос. Коричневый цвет выгодно подчеркнёт достоинства брюнеток с тёмными глазами. Зеленоглазым обладательницам русых волос специалисты рекомендуют выбирать одежду серого цвета.