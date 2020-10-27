Постоянно ору на ребенка: четыре способа исправить ситуацию

Когда родители, не сдерживая себя, кричат на ребенка, он всегда чувствует отчаяние, обиду, униженность и бессилие. Дети боятся кричащих, нависающих над ними сильных взрослых, потому что они не могут им противостоять. Несложно представить, что творится в душе у ребенка, когда на него «обрушиваются» родители, самые дорогие люди, которые должны обеспечивать ему состояние безопасности, комфорта и уверенности в себе. Разберемся в причинах того, почему родителям не удается держать себя в руках и не срываться на детях, а также рассмотрим способы исправить ситуацию.

Есть проблема? Есть решение!

Как говорится, зная причину, проще решить проблему. Для начала попробуй определить, почему ты часто срываешься на крик, и воспользуйся советами, чтобы изменить свою реакцию.

1. Недостаток терпения и выдержки

Многие родители раз за разом говорят примерно следующие слова: «Ребенок по-другому не понимает. Мы пытаемся вести себя спокойно, несколько раз повторяем просьбу, а он не реагирует».

Это большое заблуждение. Будем откровенны: не дети не понимают по-другому, а родители не умеют по-другому объяснять. Или же у взрослых просто не хватает терпения, чтобы дать ребенку возможность и время самостоятельно справиться с задачей, сделать свой выбор, решить, как нужно поступить. Что делать?

Конечно, предстоит работа над собой. Тренировать выдержку и самообладание можно не только дома: это можно делать везде, в любых условиях, в любых повседневных ситуациях. Нас раздражают не только выходки и капризы ребенка, существует много людей, доставляющих нам хлопоты и переживания. Например, человеку могут нагрубить в очереди в супермаркете или в поликлинике. И здесь очень важно обратить внимание на свою реакцию на такие раздражающие факторы.

Если ты замечаешь, что твоя естественная реакция в повседневных ситуациях — это агрессивная коммуникация, значит, это твоя привычная тактика действия, и вовсе не ребенок провоцирует тебя на срывы. Это свойственная тебе манера поведения. Стоит научиться сдерживать себя и корректировать свое поведение в таких же ситуациях.

Когда ты научишься самообладанию во всех сферах жизни, оно будет автоматически проявляться и в твоих отношениях с ребенком. Ты станешь более терпимой и понимающей, будешь способна спокойно ждать, пока он справится со своими задачами, и спокойно реагировать даже на те вещи, которые он делает неправильно. Поведение ребенка больше не будет вызывать у тебя раздражение или гнев, ты просто будешь объективно оценивать ситуацию и понимать, как можно скорректировать его действия, как можно помочь ему найти правильный выход из этой ситуации.