Постоянно ору на ребенка: четыре способа исправить ситуацию

В некоторых семьях крик родителей — единственный способ заставить детей сделать то, что от него требуется. Но такой способ общения психологи считают деструктивным. «Лиза» рассказывает, как исправить ситуацию.
Когда родители, не сдерживая себя, кричат на ребенка, он всегда чувствует отчаяние, обиду, униженность и бессилие. Дети боятся кричащих, нависающих над ними сильных взрослых, потому что они не могут им противостоять. Несложно представить, что творится в душе у ребенка, когда на него «обрушиваются» родители, самые дорогие люди, которые должны обеспечивать ему состояние безопасности, комфорта и уверенности в себе. Разберемся в причинах того, почему родителям не удается держать себя в руках и не срываться на детях, а также рассмотрим способы исправить ситуацию.
Есть проблема? Есть решение!
Как говорится, зная причину, проще решить проблему. Для начала попробуй определить, почему ты часто срываешься на крик, и воспользуйся советами, чтобы изменить свою реакцию.
1. Недостаток терпения и выдержки
Многие родители раз за разом говорят примерно следующие слова: «Ребенок по-другому не понимает. Мы пытаемся вести себя спокойно, несколько раз повторяем просьбу, а он не реагирует».
Конечно, предстоит работа над собой. Тренировать выдержку и самообладание можно не только дома: это можно делать везде, в любых условиях, в любых повседневных ситуациях. Нас раздражают не только выходки и капризы ребенка, существует много людей, доставляющих нам хлопоты и переживания. Например, человеку могут нагрубить в очереди в супермаркете или в поликлинике. И здесь очень важно обратить внимание на свою реакцию на такие раздражающие факторы.
Если ты замечаешь, что твоя естественная реакция в повседневных ситуациях — это агрессивная коммуникация, значит, это твоя привычная тактика действия, и вовсе не ребенок провоцирует тебя на срывы. Это свойственная тебе манера поведения. Стоит научиться сдерживать себя и корректировать свое поведение в таких же ситуациях.
Когда ты научишься самообладанию во всех сферах жизни, оно будет автоматически проявляться и в твоих отношениях с ребенком. Ты станешь более терпимой и понимающей, будешь способна спокойно ждать, пока он справится со своими задачами, и спокойно реагировать даже на те вещи, которые он делает неправильно. Поведение ребенка больше не будет вызывать у тебя раздражение или гнев, ты просто будешь объективно оценивать ситуацию и понимать, как можно скорректировать его действия, как можно помочь ему найти правильный выход из этой ситуации.
2. Реакция на неадекватное поведение ребенка
Иногда ребенок действительно делает такие вещи, которые могут вывести из себя кого угодно — он не просто не реагирует, а как будто специально протестует и делает все наоборот, впадает в неконтролируемую истерику. И родители, как правило, словно подстраиваются под его эмоции и начинают реагировать так же. Другими словами — ребенок кричит и психует, а родители зеркалят его поведение.
Что делать?
Необходимо остановиться и сказать себе: «Стоп. Я контролирую эту ситуацию. Я не иду на поводу у эмоций ребенка и не впадаю в такую же истерику. Я должна быть спокойна, чтобы успокоился и он».
Сказать все это себе крайне необходимо, потому что два истерящих человека никогда не найдут взаимопонимания. Взрослый, выдержанный и адекватный человек может легко и без давления прекратить эту истерику, если будет оставаться уравновешенным.
Как прекратить детскую истерику? Скажи ребенку: «Я помогу тебе успокоиться. Когда ты успокоишься, мы продолжим разговор». И нужно действительно подождать, потому что истерящий ребенок в самом деле не контролирует себя и не может справиться со своим состоянием. Лучше дать ему возможность прокричаться, выплеснуть негативные эмоции. Откажись от слов вроде: «Уходи, я больше не буду с тобой разговаривать, такой ребенок мне не нужен». Помни, что, когда ребенок в истерике, нужно стараться оставаться спокойной и выдержанной. Сделай глубокий вдох, посчитай до пяти, постарайся вернуться в уравновешенное состояние.
Важно также быть на одном уровне с ребенком — присядь или наклонись к нему. Затем установи зрительный контакт и прикоснись, чтобы обратить его внимание на твое присутствие. Сразу же заключать ребенка в объятия и прижимать к себе не стоит — его можно взять за руку, тронуть за плечо, погладить по голове. И только после этого включай речь. Спокойную, монотонную и размеренную.
3. Желание ускорить реакцию
Представим, что родители просят ребенка выполнить уроки или сделать какие-то дела по дому. Ребенок отказывается, родители повторяют свою просьбу. Но ребенок все еще не хочет выполнять никакие поручения. Тогда родители начинают кричать, думая, что вот теперь-то он точно начнет действовать. И действительно, иногда, услышав крик, ребенок сразу же реагирует и выполняет все просьбы.
Для начала ответь себе на вопрос: что для тебя важнее? Чтобы ребенок действовал из уважения к тебе, или чтобы он делал все из страха?
Запугать громкими криками, угрозами и давлением проще всего. Подумай: тебе нужен запуганный ребенок или ребенок, который понимает свои действия и твои просьбы, который осознает, почему так важно откликаться на эти просьбы? Это абсолютно разные вещи.
Каждым своим срывом ты уничтожаешь свой родительский авторитет. Ты можешь проследить, как это происходит в обычной жизни. Почти у каждого есть эмоционально несдержанные друзья или знакомые. Такие люди впадают в истерику при первой возможности, они начинают орать, злиться и дергаться, раздражая своим поведением всех вокруг. С уважением ли ты относишься к такому человеку? Будет ли такой человек у тебя в авторитете? Даже если ты сделаешь для него то, что ему нужно, то это будет не потому, что ты уважаешь его, а потому, что ты просто хочешь скорее заткнуть его и погасить эту истерику.
Если ты будешь продолжать все время кричать на своего ребенка, ты получишь такую же реакцию — «Лучше уж я сделаю то, что от меня хотят, чтобы никто больше на меня не орал». У ребенка не будет никакого конструктивного отношения к тому, что он делает по твоей просьбе. Он не сможет осознать необходимость своих действий и не поймет важность просьбы. Если он и выполняет эту просьбу, то лишь потому, что ему не хочется видеть родителей в неконтролируемом состоянии «взрослой» истерики.
4. Крик как наказание
Иногда родители кричат, чтобы наказать ребенка. Они считают, что необходимо не просто отругать и разобрать его поступок, а нужно еще и запугать громким голосом. Но за криком ребенок не слышит информацию. Если мы хотим донести до ребенка действительно важный смысл наших слов, то говорить с ним нужно тихо и внятно, в спокойной обстановке. Только когда ребенок расслаблен, он может понять ту суть вещей, которую родители хотят до него донести.
Что делать?
Осознать, что суть наказания в том, чтобы человек понял, где он ошибся, и исправил ситуацию. В наказании ради наказания нет смысла. Важно, чтобы ребенок сделал нужные выводы и впредь не повторял ошибок.
Когда родители решают накричать и думают, что от страха ребенок что-то поймет, они заблуждаются.
Ребенок сделает только один вывод — в следующий раз проступок нужно будет скрыть, чтобы снова не подвергнуться наказанию. Если ты хочешь, чтобы ребенок уважал тебя и прислушивался к тебе, наказания должны быть другими. Например, ты можешь использовать тактику естественных логических последствий. Она заключается в том, что мы не наказываем ребенка за разбросанные вещи, а просто не убираем за ним беспорядок. Позиция такова: «Если ты не убираешь за собой, значит, тебе придется жить в бардаке». Еще один вариант: «Если ты опоздал на урок, я не наказываю тебя. Твое наказание — это то, что ты не усвоил материал, не сдал нужный предмет, и твой балл успеваемости понизился. Возьми на себя ответственность и сделай что-то, чтобы исправить ситуацию».
Если ты хочешь вырастить ребенка достойной личностью, уважающей своих родителей, не запугивай его криками. Страх не равняется уважению. А ощущение униженности и бессилия, которое дети чувствуют всякий раз, когда на них кричат, будет то и дело возвращаться к ним на протяжении всей жизни.