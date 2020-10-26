По какой причине принцесса Диана умывалась 60 раз в день

Это заболевание проявляется стойким расширением сосудов в центральной части лица. По мнению врачей-косметологов и дерматологов, спровоцировать розацеа могут такие факторы, как:

стресс,

неправильное питание,

использование агрессивных косметологических средств/процедур,

перепад температуры,

гормональный дисбаланс,

заболевания желудочно-кишечного тракта.

На некоторых фотографиях принцессы Дианы можно заметить характерные для розацея пятна на носу и щеках, пишет Baby.ru.

Знаменитость старалась бороться с этой особенностью своей внешности. Как вспоминают источники, близкие к королевской семье, знаменитость устраивала себе так называемые «дни баловства Дианы». Это ее любимое время, которое она посвящала только себе: делала массаж с использованием ароматерапевтических масел, выполняла процедуры по уходу за кожей. Диана была уверена, что умывание по 60 раз в день способно сделать ее кожу здоровой.

Известно, что принцесса умывалась простым глицериновым мылом. Другое ей не подходило, так как кожа была слишком чувствительной. Затем наступал черед тонизирующего лосьона из розовой воды и глицерина с добавлением одной капли розового масла и двух гераниевого. Его она делала сама. Диана любила использовать увлажняющий крем Guerlain и предпочитала использовать лосьоны для тела от Johnson & Johnson, а также вазелин.