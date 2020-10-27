СОВЕТЫ СТИЛИСТА ⟩ Как носить телесные колготки, чтобы избежать модной катастрофы

Не можем утверждать точно, что конкретно не хотела принимать миссис Маркл: королевский протокол или телесные колготки. Но попробуем вынести им однозначный вердикт: носить или спрятать в дальний ящик. Помощь в модном расследовании порталу passion.ru окажет Анна Калуцкая — профессиональный российский стилист и имиджмейкер со стажем работы в индустрии более 9 лет.

Капроновые колготки в дресс-коде

Дресс-код британской короны настаивает на том, чтобы не давать никаких намеков. Поэтому в арсенале Кейт Миддлтон есть и безупречно подобранное бесшовное белье, и ультратонкие телесные колготки, которые демонстрируют стопроцентную совместимость с тоном кожи. Правда, не все монаршие особы умеют правильно выбирать текстуры. Например, Беатрис Йоркскую однажды настиг конфуз прямо по пути из часовни Святого Георгия в Виндзоре. Принцесса так торопилась, что вездесущие папарацци запечатлели плотные резинки бежевых чулок, передающих «привет» из-под тесной юбки.

Телесные колготки — частые гости в корпоративных правилах крупных компаний, где дресс-код в прямом смысле обязывает. Как перейти с ними на «ты» в таком случае?

Я часто общаюсь с зарубежными коллегами, и они, как правило, протестуют. Например, итальянские стилисты категорически против использования телесных колготок в образах. Однако правила делового этикета — другое, и колготки в них — часть униформы. Офисный стиль, приемы высокого уровня — здесь не должно быть ни малейшего намека на сексуальность. Удачно подобранные колготки помогут скрыть неровности кожи и придать ногам идеальный тон. Спасают производители, которые делают ультратонкие капроновые модели — их действительно можно перепутать с обнаженной кожей.

Как выбрать колготки

Активная борьба с любыми проявлениями бежевого капрона может перерасти в любовь. И произойдет это сразу, как только вы найдете «ту самую» пару. Согласитесь: выбору этой детали мы уделяем минимум внимания. А стоило бы познакомиться с ней поближе, сфокусироваться на текстурах, плотности, разнообразии оттенков. Производители давно придумали, как сменить гнев фэшионисток на милость. В остальном — следуем советам эксперта!

Я занимаюсь разбором гардеробов и часто вижу, что девушки покупают бежевые колготки плотностью 70 и даже 100 den. Вот это уже настоящая модная катастрофа! Не советую выбирать модели больше 30 den — они уже видны на ноге. Идеальный вариант для вечерних выходов — 18 den, а лучше — 10 или 15. Важно попасть в тон кожи, чтобы ноги не выглядели темнее рук (и наоборот). Кстати, это поможет визуально их удлинить и сделать стройнее. Обращайте внимание на блеск в плетении нитей. Блеск колготок зависит от сечения полиамидных нитей, который визуально увеличивает объём ноги своими переливами. И никаких рисунков! Еще один важный момент — швы. Они не должны выглядывать из-под одежды.

В хмурую гамму осеннего гардероба на каждый день легко вписать черные колготки любой плотности. А вот с цветом придется поработать. В авангарде сезонных фаворитов — фактурный трикотаж, мягкий твид и кашемир. Чем дополнить и как утеплиться, составляя аутфиты с платьем молочного оттенка или костюмом из жакета и юбки цвета пудры?

Если наряд светлых тонов или выполнен из легких тканей, советую «облегчить» низ полупрозрачными колготками. Капрон телесного цвета лучше использовать так, чтобы большая часть ног была закрыта (например, миди-юбкой или высокими сапогами). Юбки из денима миксуем с колготками, подходящими по тону (темные — к темному). Светлый деним с черными колготками — прием, который дешевит весь образ. Сейчас актуально, чтобы принт колготок повторял мотивы всего наряда или верха. Подбор такого сочетания требует модной сноровки — лучше обратиться к профессионалу. И помните: с колготками носим только закрытую обувь!