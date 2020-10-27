Стоматологическая диета: что есть для здоровья зубов, тела и разума

В этом же уверен Стивен Лин, автор книги «Челюсти. Научное исследование о взаимосвязи между зубами, мозгом и кишечником», передает Vogue.

Витамин D

Витамин D абсолютно фундаментален для нашего здоровья. Прежде всего, нашей пищеварительной системе он нужен, чтобы усваивать кальций из пищи, которую мы едим, — кальций, который тело использует для роста и укрепления костей. Витамин D важен и для множества других процессов и органов, например, для обмена веществ, для иммунной системы и даже для работы мозга.

Наше тело должно синтезировать витамин D из солнечного света, поэтому идеально было бы проводить на солнце не меньше получаса в середине дня.

Лучшие источники витамина D — это животные продукты, например, жирная рыба, печень, сыр и яичные желтки. Витамин D из животных источников находится в форме, которую наше тело более эффективно усваивает. Витамин D из растений (витамин D2) усвоить труднее.

Витамин А

Витамин А нужен телу для роста и «ремонта». Он поддерживает здоровье иммунной системы, а также способствует хорошему зрению. Вы, возможно, считаете, что морковь — хороший источник этого витамина. Как и витамин D, витамин А из растений нужно превратить в активную форму, которую может использовать человеческий организм. Каротиноиды — пигменты, придающие растениям красный, желтый и оранжевый цвета, — часто путают с витамином А. Но на самом деле организм, прежде чем использовать, превращает их в ретинол — активную форму витамина А.

Есть много способов помочь телу переработать витамин А. Например, можно готовить овощи и фрукты в жире. Но, как правило, растительные продукты — не такой хороший источник витамина, как животные. Я рекомендую почти всем своим пациентам принимать жир тресковой печени после самого большого приема пищи. Это отличный источник витаминов D, A и различных жирных кислот. Печень трески упаковывает их в одно, удобное для усвоения соединение.

Витамин К2

Витамин К2 необходим для здоровья костей и зубов. Он также защищает сосуды от попадания в них кальция. Когда животные потребляют витамин К1, который содержится в траве и зеленых листовых овощах, их пищеварительная система превращает его в витамин К2. Это еще одна причина, по которой мясо животных травяного откорма полезнее, чем мясо животных зернового откорма.

Хорошие источники витамина К2 в форме МК-4 — яйца от кур свободного содержания и масло от коров травяного откорма. Сюда же относятся субпродукты и моллюски.

Форму МК-7 производят бактерии путем ферментации, поэтому квашеные продукты тоже могут быть хорошим источником витамина. В число таких продуктов входят квашеная капуста и сыры типа гауды и бри.

Кальций