Стоматологическая диета: что есть для здоровья зубов, тела и разума

Сегодня уже никого не удивить тем, что многие недуги — будь то депрессия, плохая кожа или ломкие волосы — можно исправить с помощью диеты. Достаточно внести коррективы в режим питания, и проблемы решатся сами собой.
В этом же уверен Стивен Лин, автор книги «Челюсти. Научное исследование о взаимосвязи между зубами, мозгом и кишечником», передает Vogue.
Витамин D
Витамин D абсолютно фундаментален для нашего здоровья. Прежде всего, нашей пищеварительной системе он нужен, чтобы усваивать кальций из пищи, которую мы едим, — кальций, который тело использует для роста и укрепления костей. Витамин D важен и для множества других процессов и органов, например, для обмена веществ, для иммунной системы и даже для работы мозга.
Наше тело должно синтезировать витамин D из солнечного света, поэтому идеально было бы проводить на солнце не меньше получаса в середине дня.
Лучшие источники витамина D — это животные продукты, например, жирная рыба, печень, сыр и яичные желтки. Витамин D из животных источников находится в форме, которую наше тело более эффективно усваивает. Витамин D из растений (витамин D2) усвоить труднее.
Витамин А
Витамин А нужен телу для роста и «ремонта». Он поддерживает здоровье иммунной системы, а также способствует хорошему зрению. Вы, возможно, считаете, что морковь — хороший источник этого витамина. Как и витамин D, витамин А из растений нужно превратить в активную форму, которую может использовать человеческий организм. Каротиноиды — пигменты, придающие растениям красный, желтый и оранжевый цвета, — часто путают с витамином А. Но на самом деле организм, прежде чем использовать, превращает их в ретинол — активную форму витамина А.
Есть много способов помочь телу переработать витамин А. Например, можно готовить овощи и фрукты в жире. Но, как правило, растительные продукты — не такой хороший источник витамина, как животные. Я рекомендую почти всем своим пациентам принимать жир тресковой печени после самого большого приема пищи. Это отличный источник витаминов D, A и различных жирных кислот. Печень трески упаковывает их в одно, удобное для усвоения соединение.
Витамин К2
Витамин К2 необходим для здоровья костей и зубов. Он также защищает сосуды от попадания в них кальция. Когда животные потребляют витамин К1, который содержится в траве и зеленых листовых овощах, их пищеварительная система превращает его в витамин К2. Это еще одна причина, по которой мясо животных травяного откорма полезнее, чем мясо животных зернового откорма.
Хорошие источники витамина К2 в форме МК-4 — яйца от кур свободного содержания и масло от коров травяного откорма. Сюда же относятся субпродукты и моллюски.
Форму МК-7 производят бактерии путем ферментации, поэтому квашеные продукты тоже могут быть хорошим источником витамина. В число таких продуктов входят квашеная капуста и сыры типа гауды и бри.
Кальций
Одной из самых важных задач, которые решает организм, — это поддержание твердости костных структур. Одонтобластам нужен кальций для формирования и поддержки зубов, а остеобластам — для костей.
Проблема кальция в том, что если он скапливается не там, где нужно, то может вызвать что угодно — от кариеса до болезни сердца. Чтобы контролировать движение кальция и правильно его использовать, телу нужны жирорастворимые витамины. Состояние зубов — заметный признак того, что тело их получает. И в целом это признак хорошего здоровья.
Кальций лучше употреблять в его биологической усвояемой форме, получая его из молочных продуктов, зеленых овощей (особенно темной листовой зелени), миндаля, цельной рыбы и супов, приготовленных с мясом на кости.
Организму нужны все виды жиров
• Насыщенные жиры — мясо, смалец, сало, сливочное масло, сыр
• Мононенасыщенные жиры — оливковое масло, арахис, миндаль, авокадо
• Полиненасыщенные жиры — рыба, лесные орехи, льняное семя
• Холестерин — печень, рыба, яйца, сливочное масло
Магний
Магний жизненно важен для клеток, поскольку он активирует энзим, копирующий ДНК, и энзим, создающий РНК, которая отвечает за передачу инструкций от генов к клеткам.
Продукты, богатые магнием: шпинат, тыквенные семечки, авокадо, черная фасоль, йогурт, темный шоколад и бананы.
Цинк
Цинк помогает поддерживать структурную целостность белков в организме и вместе с магнием регулирует экспрессию генов.
Продукты, богатые цинком: говядина, баранина, курица, тыквенные семечки, шпинат, грибы, орехи кешью и нут.
Желатин
Коллаген — один из самых важных строительных материалов для нашей кожи, суставов, десен и для всей соединительной ткани. Организм получает коллаген из аминокислот глицина и пролина.
Пищевой коллаген в естественном виде встречается преимущественно в соединительной ткани животных. Поэтому бульоны и супы с мясом на кости — с суставами, кальций, магний и другие минералы высвобождаются из костей при долгой варке. Недаром в традиционных обществах так ценились наваристые бульоны. Что есть, чтобы не бояться осмотра у стоматолога хрящами и так далее — важны для здоровья. Они входят в число пищевых источников коллагена, который после приготовления превращается в желатин. Бульоны содержат кальций, магний и другие минералы, которые при варке высвобождаются из кости. Мясные бульоны очень давно составляют основную часть питания в традиционных сообществах, вероятно, по этой причине.
Говоря коротко, полезная диета обязательно должна включать животные продукты с кожей, богатой коллагеном, костный мозг, суставы и долго варившиеся бульоны».