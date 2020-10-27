Время и температура: как правильно запекать в духовке

Чаще всего мы нагреваем духовку до 180 градусов, это самая распространенная рекомендация в рецептах. Но далеко не все блюда нужно готовить при этой температуре. Рассказываем, при какой температуре нужно готовить мясо, птицу и печь пирожки.

Курица

Время запекания зависит от веса. Обычно курица «тянет» на 1,2-1,5 кг. Такую птицу надо запекать около 40 минут на температуре 170-180 градусов. А по прошествии 35 минут увеличить температуру до 220-230 и оставить птицу еще на 10-12 минут,. Чтобы получить хрустящую корочку.

Гусь, утка, индейка

Птицу в духовке нужно запекать при относительно низкой температуре. Разогреть духовку до 150-160 градусов и поставить туда фаршированную птицу. Время в духовке: 1 час на каждый килограмм, плюс 15 минут для золотистой корочки. Птицу нужно поливать вытопившимся соком по мере запекания. Когда она будет готова, повысить температуру духовки до 220-230 градусов и оставить на 15-20 минут, чтобы получить хрустящую корочку.

Пицца

Тут все зависит от теста, чем оно легче, чем больше раз подходило, тем температура должна быть выше, а время — меньше. Например, пиццу из очень легкого дрожжевого теста, которое выбраживало ночь в холодильнике надо выпекать минут 7 на самой высокой температуре, градусов 250. И духовку надо хорошо прогреть перед выпеканием. Обычно мы так долго тесто не выдерживаем, делаем пиццу из обычного дрожжевого теста. Его нужно выпекать на температуре 220-230 градусов в течение 15-20 минут. Если вы делаете пиццу из бездрожжевого теста на кефире, то духовку нужно нагреть до 200 градусов и печь около 30 минут.

Пирожки

Пирожки из дрожжевого теста готовятся при температуре 220-230 градусов, время зависит от размера, небольшие пирожки «на один укус» должны стоять 8-10 минут.

Слоеные пирожки тоже ставят в горячую духовку, ее нагревают до 250 градусов и пироги в ней пропекаются за 15-20 минут.

Кефирное тесто выпекается при более низкой температуре в 190 градусов. Небольшие пирожки пропекутся за 20 минут.

Бисквит

Когда делаете торт или пирог из бисквитного теста — очень важно хорошо его, то есть тесто, взбить. Тщательно взбиваются яйца, потом тесто еще вымешивается и ему нужно немного постоять.

Бисквит выпекается при не слишком высокой температуре в 160-170 градусов. Средний бисквит в форме около 20 сантиметров в диаметре будет печься около 40 минут.

Заварные булочки

Эклеры, профитроли делаются из заварного теста. Его нужно тщательно выпекать, чтобы тесто поднялось в духовке, а потом хорошо пропеклось и не упало. Поэтому надо ставить заварные булочки в хорошо прогретую духовку, до 200-210 градусов. Печь минут 5 пока булочки поднимаются, после чего уменьшить температуру до 170 градусов и допечь профитроли до золотистого цвета.

Буженина и окорок

Свинину сначала надо промариновать. Часто ее еще рекомендуют шприцевать соленой водой, чтобы мясо лучше просолилось. Замаринованное мясо нужно завернуть в фольгу или положить в рукав и поставить в духовку, разогретую до 140 градусов на 3-4 часа. Держим мясо на такой температуре, пока внутри куска температура не поднимется до 70 градусов (лучше всего иметь градусник-щуп, чтобы верно определять температуру, если его нет, то придется ориентироваться на время запекания: примерно час на один килограмм веса куска). После этого увеличиваем температуру до 200 градусов, снимаем фольгу или разрезаем рукав, держим еще полчаса. Тогда буженина или окорок получатся золотистыми и красивыми

Овощи

Овощи нужно готовить при температуре выше, чем температура для мяса. Оптимально — 200 градусов. Время приготовления зависит от вида овощей. Картофель запекается около 40 минут, если завернете картофелины в фольгу, то процесс пойдет быстрее. Также 40 минут потребуется средним морковкам или небольшим свеколкам. А если у вас более крупные овощи, то придется их держать дольше. Проверять готовность можно деревянной шпажкой.

Имейте в виду, что баклажаны и цуккини запекаются гораздо быстрее, чем крахмалистые корнеплоды. Им достаточно 20-25 минут, в зависимости от размера и стиля нарезки.

Сырники, омлеты и стейки