«Одежда оверсайз уходит на второй план»: Лисовец рассказал о главных модных трендах осени

Теперь Лисовец уже обладает своим громким именем. Более того, он открыл сеть собственных салонов красоты и школу стиля. К слову, разбирается он не только в прическах, но и моде. В новом интервью Влад рассказал, как потерял 7 миллионов рублей во время карантина. Тогда его бизнес понес убытки. При этом он отметил, что коронавирус в целом внес свои коррективы даже в моду. Гуру стиля рассказал, что стало актуальным, а что носить уже не стоит.