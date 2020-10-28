Как по внешности мужчины вычислить его склонность к изменам?

По внешности мужчины можно понять, будет ли он хорошим и верным любовником или будет изменять при каждом удобном случае. Об этом со ссылкой на исследования портала для знакомств Illicit Encounters пишет британское издание The Sun.

Большие ноги

Главный признак того, что мужчина не будет хранить верность — его большой размер обуви. Маленькие или средние ноги чаще всего бывают у настроенных на долгосрочные отношения мужчин. А вот с увеличением длины ступни растут и шансы на то, что он будет изменять, уверены психологи.

Также надо обратить внимание на тех кавалеров, чьи руки длиннее обычных. По статистике, они более привлекательны для женщин. Внимание с их стороны при склонности к изменам не приведет ни к чему хорошему.

Толстый живот и высокие скулы

Обладатель лишнего веса не будет изменять, но жить с ним женщине может оказаться непросто. Из-за избытка женских гормонов в организме у него могут возникнуть проблемы в постели.

Дурным нравом славятся и обладатели высоких, «острых» скул. Такие мужчины нетерпеливы и часто злятся по пустякам. А если у них еще и аккуратный небольшой нос, лучше закончить эти отношения, пока они не переросли в постоянные придирки и споры.

Загар и длинные пальцы

Исследования ученых показали, что длинные пальцы у мужчины — признак его мужественности во всех отношениях. Но стоит помнить, что у таких партнеров специфический вкус на женщин. Из-за высокого уровня тестостерона они ищут себе избранницу с «идеальными» пропорциями и фигурой, как песочные часы.

А вот ровный, равномерный цвет кожи и хороший загар может быть признаком достатка. Скорее всего, у мужчины есть возможность регулярно обследоваться у врачей, следить за своим здоровьем и проводить время на отдыхе в теплых странах.