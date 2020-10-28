Семь болезней, с которыми помогут справиться обычные овощи и фрукты

Свежие фрукты и овощи – обязательная составляющая здорового питания. И мы даже примерно представляем, сколько именно надо их есть – примерно пять порций ежедневно. Но мало кому удается и в самом деле аккуратно придерживаться этой нормы – как показывают исследования, в среднем мы съедаем одну-две порции в день (и это еще в лучшем случае!). Проверьте, не пора ли вам кардинально пересмотреть свой рацион – ради вашего же здоровья!