Семь болезней, с которыми помогут справиться обычные овощи и фрукты

Иногда чтобы убрать проблемы со здоровьем, достаточно просто есть больше свежих овощей и фруктов, рекомендует «Домашний Очаг».
Свежие фрукты и овощи – обязательная составляющая здорового питания. И мы даже примерно представляем, сколько именно надо их есть – примерно пять порций ежедневно. Но мало кому удается и в самом деле аккуратно придерживаться этой нормы – как показывают исследования, в среднем мы съедаем одну-две порции в день (и это еще в лучшем случае!). Проверьте, не пора ли вам кардинально пересмотреть свой рацион – ради вашего же здоровья!
Первый признак нехватки витамина С – слишком легкие повреждения кожи, долгое заживление ран и кровоточивость десен. Чтобы предотвратить эту неприятность, старайтесь есть больше красного перца, листового салата, капусты, томатов и, конечно же, цитрусовых.
Недостаток энергии и жизненных сил может быть вызван нехваткой в вашем рационе фолата, витамина группы В, которого много в зеленых овощах, а также бобовых – горохе, фасоли, спарже и чечевице.
Еще один признак нехватки свежих овощей в рационе – повышенная склонность к простудам. Вашей иммунной системе не хватает витамина С – и помочь тут могут как цитрусовые фрукты, так и зеленые овощи. Регулярно!
Лютеин – питательное вещество, которое помогает нам лучше усваивать новую информацию, также дольше хранить ее в памяти. Его много в моркови, брокколи, кукурузе, помидорах, листовой зелени. Попробуйте добавить эти овощи в свой рацион, если чувствуете, что в последнее время стали хуже учиться или испытываете проблемы с памятью. Должно помочь!
Стресс – неотъемлемая часть нашей жизни, но очень важно научиться с ним справляться, ведь одним из ответов организма на не пережитый стресс становится воспалительный процесс. Поэтому так важно, чтобы в рационе постоянно присутствовали продукты, богатые такими противовспалительными соединения, как антиоксиданты, полифенолы и каротиноиды. И все они содержатся в различных овощах и фруктах.
Важный микроэлемент, способный предотвратить появление мышечных судорог – это калий. Особенно важно, чтобы его много было в вашем рационе, если вы много занимаетесь спортом или часто бываете на улице в жаркую пору года. Кроме того, калий необходим для нормальной работы сердца. А самый простой способ восполнить ежедневный дефицит калия – есть бананы. В одном среднем плоде содержится порядка 420 мг калия.
Фрукты и овощи обладают одним неоценимым свойством: клетчатка, содержащаяся в них, вызывает быстрое чувство насыщения, которое держится долгое время. В то же время в большинство фруктов и овощей не так много калорий, и потому нам проще терять вес, не ощущая голод.