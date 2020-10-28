Советы стилиста: семь табу для полных женщин

Что можно, а чего категорически не стоит надевать дамам с пышными формами?
Одеваться красиво и со вкусом мечтает каждая девушка. Даже если ее размеры сильно далеки от стандартных 90−60−90. Очень часто полные женщины, стремясь выглядеть стройнее, втискивают себя в узкие джинсы или кофточки на размер-два меньше нужного, носят обувь на очень неудобном высоком каблуке или маскируют свои объемы под полосатыми платьями… И добиваются абсолютно обратного эффекта: под тонкой тканью видна каждая складочка, тугие брюки не дают дышать, не сидящая по ноге обувь ломает походку и давит на ступни.
А ведь если соблюдать всего несколько простых советов, вы научитесь не только правильно выбирать, но и носить одежду, идеально сидящую по вашей фигуре. И совсем скоро заметите, как быстро начнет меняться мир вокруг вас.
Секреты стройности, а также того, что категорически запрещено женщинам размера plus-size, а что можно и нужно носить, раскрыла специально для Wday.ru персональный стилист Юлия Крылова.
Не нужно изобретать колесо. У каждого человека есть свои цвета, свой стиль (он определяется по чертам лица) и свой крой — точнее тип фигуры, под который подходит определенный крой одежды. Нужно правильно все это объединить.
Без лишнего блеска
Блестящая одежда для женщин размера plus-size под запретом! Особенно платья, брюки и блузы из атласной ткани. Такой наряд будет слишком бросаться в глаза и зрительно увеличит вашу фигуру.
Как исправить: выбирайте по возможности однотонные ткани. Блеска добавят аксессуары — брошь на линии плеча, яркие серьги в ушах или длинная подвеска на линии груди. Они создадут «отвлекающий маневр» и заберут внимание на себя, тем самым визуально отвлекая внимание от недостатков фигуры. Того же эффекта можно добиться и солнцезащитными очками.
Долой серость!
К сожалению, как речь идет о размере плюс-сайз, так это — черное, синее и серое. Темная однотонная ткань не всегда скрывает недостатки фигуры. Иногда и наоборот!
Как исправить: нужно открывать для себя ткани с рисунком. Рисунок, принт, узор и так далее всегда заберет внимание на себя и может отвлечь внимание от недостатков. Не бойтесь вводить в гардероб даже светлые и яркие цвета. Главное — чтобы они были вам к лицу. В этом сезоне много бордового, марсала, цвета зрелого красного вина. Уже третий сезон этот оттенок вносится во многие коллекции. При этом он гармонично сочетается с базовыми: черным, серыми, даже зелеными цветами.
Стиль – это внутреннее состояние человека, которое отражается через одежду.
«Голые» платья не для вас
Слишком прозрачная или тонкая одежда с головой выдаст все секреты вашего тела. Каждую складочку.
Как исправить: выбирайте ткани чуть плотнее и обязательно надевайте вниз корректирующее белье. Оно обязательно должно быть в гардеробе каждой девушки размера плюс-сайз!
Если вы носите полупрозрачную (например шелк) либо трикотажную одежду, надевайте под него маечки или комбинации. Они скроют от посторонних глаз некоторые нюансы вашего тела и хорошо амортизируют трикотаж, он сядет идеально. Главное при выборе корректирующего белья — никакого дискомфорта! Оно не должно стягивать вас и мешать дышать или двигаться.
Умерь длину!
Короткие юбки или длина выше колена — не лучшая для размера plus-size. Если только вы не обладательница очень красивых стройных ног. Такие можно встретить, например, у представительниц «прямого» типа фигуры.
Как исправить: стоит последовать совету секретарши Верочки из советского кинофильма «Служебный роман»: «Неудачные ноги нужно прятать под макси!» Носите платья и юбки в пол или длиной ниже колена. Правильно сидящая по фигуре одежда не только зрительно вытянет фигуру, но и добавит вам изящества и стройности.
Коварные линии
Всем известно, что горизонтальные линии зрительно расширяют, укорачивают и приземляют человека. Это самые опасные линии кроя. Даже распущенные волосы создают горизонтальную линию.
Как исправить: горизонтальная линия работает именно там, где проходит. Речь идет именно о тех линиях, которые максимально видимы! Если горизонталь будет проходить по линии груди, то ваш бюст зрительно увеличится. А вот если полоса пройдет по бедрам или талии, то заметными станут именно эти части вашего тела.
Правила линий работают и с «клеткой», и с «волной» (например, рюшами).
Вертикальные линии удлиняют, сужают и вытягивают фигуру. Для размера плюс-сайз это основная рабочая линия: полосы на брючках, вырезы на платьях, украшения с подвесками…
Однако множественная вертикаль работает совершенно по-другому. Здесь происходит «эффект забора», который красил в одноименной книге Марка Твена Том Сойер. Поэтому визуально происходит расширение и укорачивание тела.
Как исправить: если у вас есть брюки, блуза или костюм в вертикальную полоску, то обязательно надевайте какой-то один вертикальный элемент, которым вы переакцентируете эффект утолщения. Например, галстук, шарфик, длинную подвеску. Таким образом внимание уходит на элемент «стройности».
Расставляем акценты
Часто мы покупаем головной убор в тон обуви: например, красную шапку и к ней красные кроссовки. Издалека можно растеряться, на что смотреть. Красный цвет очень сильный по своей притягательности. Делаете акцент внизу и сразу зрительно укорачиваете свою фигуру.
Как исправить: при выборе одежды цветные акценты нужно делать в одной плоскости. Лучше, если они будут располагаться наверху. Этот прием зрительно вытягивает фигуру.
Размер имеет значение
Очень часто, стараясь скрыть недостатки своей фигуры, женщины размера плюс-сайз надевают одежду меньшего размера. Но это приводит к обратному результату: слишком тесные вещи не маскируют, а выдают с головой все ваши «проблемные» зоны.
Как исправить: важно «посадить» одежду на себя. Да, не всегда можно найти магазин, где выбранные вами вещи сели по фигуре сразу. Иногда они требуют доработки. Желательно найти марку одежды, которая будет подходить вам по крою. Или найти хорошего мастера-швею, которая сможет довести до совершенства купленную вами вещь.
То же касается и обуви. Она должна быть удобной и сидеть по ноге. Даже в туфлях на высоком каблуке ногам может быть уютно, если подъем и колодка — ваши.