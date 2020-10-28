Советы стилиста: семь табу для полных женщин

Одеваться красиво и со вкусом мечтает каждая девушка. Даже если ее размеры сильно далеки от стандартных 90−60−90. Очень часто полные женщины, стремясь выглядеть стройнее, втискивают себя в узкие джинсы или кофточки на размер-два меньше нужного, носят обувь на очень неудобном высоком каблуке или маскируют свои объемы под полосатыми платьями… И добиваются абсолютно обратного эффекта: под тонкой тканью видна каждая складочка, тугие брюки не дают дышать, не сидящая по ноге обувь ломает походку и давит на ступни.

А ведь если соблюдать всего несколько простых советов, вы научитесь не только правильно выбирать, но и носить одежду, идеально сидящую по вашей фигуре. И совсем скоро заметите, как быстро начнет меняться мир вокруг вас.

Секреты стройности, а также того, что категорически запрещено женщинам размера plus-size, а что можно и нужно носить, раскрыла специально для Wday.ru персональный стилист Юлия Крылова.

Не нужно изобретать колесо. У каждого человека есть свои цвета, свой стиль (он определяется по чертам лица) и свой крой — точнее тип фигуры, под который подходит определенный крой одежды. Нужно правильно все это объединить.

Без лишнего блеска

Блестящая одежда для женщин размера plus-size под запретом! Особенно платья, брюки и блузы из атласной ткани. Такой наряд будет слишком бросаться в глаза и зрительно увеличит вашу фигуру.

Как исправить: выбирайте по возможности однотонные ткани. Блеска добавят аксессуары — брошь на линии плеча, яркие серьги в ушах или длинная подвеска на линии груди. Они создадут «отвлекающий маневр» и заберут внимание на себя, тем самым визуально отвлекая внимание от недостатков фигуры. Того же эффекта можно добиться и солнцезащитными очками.

Долой серость!

К сожалению, как речь идет о размере плюс-сайз, так это — черное, синее и серое. Темная однотонная ткань не всегда скрывает недостатки фигуры. Иногда и наоборот!

Как исправить: нужно открывать для себя ткани с рисунком. Рисунок, принт, узор и так далее всегда заберет внимание на себя и может отвлечь внимание от недостатков. Не бойтесь вводить в гардероб даже светлые и яркие цвета. Главное — чтобы они были вам к лицу. В этом сезоне много бордового, марсала, цвета зрелого красного вина. Уже третий сезон этот оттенок вносится во многие коллекции. При этом он гармонично сочетается с базовыми: черным, серыми, даже зелеными цветами.

Стиль – это внутреннее состояние человека, которое отражается через одежду.

«Голые» платья не для вас

Слишком прозрачная или тонкая одежда с головой выдаст все секреты вашего тела. Каждую складочку.