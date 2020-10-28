Названы три самых вредных для женщин завтрака

Нам с детства твердят, что завтрак — главный прием пищи, от которого зависит едва ли не весь день. Чтобы все было хорошо, радостно и энергично, нужно как следует поесть с утра. И вот тут начинаются проблемы: хорошо поесть — это одно, вкусно — другое, полезно — третье. Большая часть женщин, как выяснили диетологи, делает выбор, руководствуясь вторым пунктом и решительно жертвуя третьим.

Первый злобный враг, который только прикидывается завтраком, — углеводная бомба в виде кофе с выпечкой. Булочки, печенье, круассан с маслом или джемом — благодаря им уровень сахара в крови моментально взлетает до небес. А через пару часов наступает расплата: снова хочется есть, причем зверски.

Другая вредная вариация мучного завтрака — тосты с джемом и свежевыжатый сок. Во-первых, сок на пустой желудок неполезен, от этого можно животом промаяться весь день. А сочетание хлеба и сахара в тосте и джеме обеспечит вас тонной пустых калорий и очень недолгим чувством сытости. Полезный вариант — творожная запеканка с медом или ягодным топпингом без сахара.

Второй зловредный завтрак — каши быстрого приготовления и сухие завтраки. Да, это быстро и иногда даже вкусно, но вот пользы в такой еде — ноль. Зато есть перспектива набрать лишнего, заполучить проблемы с кожей и привыкание к сладкому — а избавиться от этой привычки очень сложно.

Экономить время лучше, заливая обычную овсянку водой с вечера. Утром добавьте в нее мед, орешки, фрукты — и варить не надо, и пользы максимум.