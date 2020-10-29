Что делать, если заниматься фитнесом стало скучно

А вот и нет. Да, когда занимаешься продолжительное время, что-то может приесться, но эту проблему можно решить. Итак, вот пять советов, как сделать фитнес не скучным.

Экспериментировать

Если традиционные нагрузки надоели, то можно заменить их чем-то новым. К примеру, пойти на crossfit, попробовать EMS-тренировки или вообще заняться AnimalFlow (это новое направление фитнеса, созданное на стыке йоги, танцев и функциональных тренировок с собственным весом). Кто знает, но, может быть, одно пробное занятие станет новой главой в истории ваших спортивных увлечений.

Менять места занятий

А вдруг новые декорации подарят второе дыхание? Поэтому, когда тренировки начнут приедаться, смело меняйте локацию. Домашний тренинг легко можно заменить посещением зала, тем более многие заведения предлагают бесплатный первый визит, или попробовать занятия на свежем воздухе. Правда, сейчас нужно хорошо утепляться.

Найти единомышленников

Возможно, вы не единственные, кто переживает фитнес-кризис, тогда вместе будет проще искать выход. А может, запал новых знакомых вдохновит вас на очередные спортивные достижения. Поэтому, когда тренировки начинают надоедать, ищите поддержки. Можно записаться на онлайн-марафон или предложить подружке вместе позаниматься. Так или иначе, почерпнуть что-то новое точно получится.

Вспомнить о мотивации

Каждый раз, когда все надоело и хочется бросить, задумайтесь, а зачем вы начинали. Наверняка хотелось быть чуточку стройнее или повысить свою выносливость. Так зачем отказываться от мечты? Тем более первые шаги для ее осуществления вы уже сделали.

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