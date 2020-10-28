Что нужно есть, чтобы иметь красивые и здоровые волосы

Белки для волоса очень важны, так как волос содержит в себе приблизительно 80% белка.

Особенно полезны белки животного происхождения. Они самые сбалансированные. Взрослый человек должен употреблять примерно 1,5-2 г на 1 кг веса.

Примерный рацион (в скобках содержание белка):

завтрак - 2 больших вареных яйца (13 г);

обед - 150 г запеченной горбуши (40 г);

перекус - 100 г творожка (18 г);

ужин - 150 г запеченной куриной грудки (45 г).

Получается 130 г белка. Для взрослого человека весом 65 кг - это просто идеально.

Если вы не занимаетесь спортом, у вас сидячая работа, то можете есть немного меньше. Но старайтесь употреблять не менее 100 г белка.

Употребление недостаточного количества жиров неизбежно приводит к проблемам с волосами. Они выпадают, становятся редкими.

Жиры необходимы, так как они участвуют в выработке коллагена и кератина. Взрослому человеку необходимо употреблять минимум 1 г жира на 1 кг веса.

Дополнение к рациону (в скобках содержание жиров):

завтрак - яйца (10 г в желтках), 40 г авокадо (8 г);

обед - горбуша (8 г);

перекус - творог (1,5 г) + орехи (20 г);

ужин - куриная грудка (5 г), салат с 2 ч.л. оливкового масла (9 г).

Получается примерно 62-65 г жира. Для девушки или мужчины 65 кг веса это прекрасно. Не забывайте, что в рацион должны поступать жиры, как животного, так и растительного происхождения (в соотношении 30:70).

Поговорим про углеводы. Они тоже важны, но отдавайте предпочтение сложным углеводам - это макароны из твердых сортов, крупы, цельнозерновой хлеб.

Простые углеводы (конфеты и другие сладости) могут, при неумеренном употреблении, вызвать появление себореи, перхоти, зуда. На сладкое должно приходиться примерно 15-20% от рациона.

Дополнение к рациону (в скобках содержание углеводов):

завтрак - авокадо, яйца, 60 г хлеба (20 г) + банан 100 г ( 20 г);

обед - горбуша, цельнозерновые макароны 60 г (45 г);

перекус - творог, 30 г меда, 1 яблоко весом 200 гр (24 г+ 27 г).

Получается 160 г углеводов за день.

Также для здоровья волос необходимы микроэлементы (йод, цинк, селен, магний, кальций и железо). Поэтому внимательно следите за своим рационом и старайтесь кушать максимально разнообразную и полезную еду.

Продукты, богатые микроэлементами (индейка, брокколи, тыквенные семечки, кунжут, авокадо, жирная рыба, шпинат, яйца и молочные продукты).