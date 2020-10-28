ТОП-10 вариантов маникюра, от которого без ума все мужчины

Красный

Ты же знала, что список начнется именно с красного? Вечная классика, ассоциирующаяся у мужчин с женственностью и страстью, всегда отличный выбор. Приятный бонус: большинство красных лаков не «плешивят», так что даже в один слой будут выглядеть хорошо.

Френч

Хотя девушкам этот вариант может показаться немного ретро, мужчинам такие ногти очень нравятся. Потому что выглядят они, во-первых, аккуратно, во-вторых, романтично, в-третьих, сдержанно. И снова приятный бонус: как и лунный маникюр, также известный как «новый френч», французский маникюр впишется в любой дресс-код.

Черный

Они могут это скрывать, но большинству мужчин на самом деле нравятся черные ногти. И особенно — в сочетании с одеждой черного цвета, когда ты вся такая неприступная и total black. А чтобы случайно не вернуться в готическую юность, попробуй чуть-чуть разбавить цвет золотым дизайном.

Градиент

Лучше, если он будет максимально нежный: например, бело-розовый, как на фото слева. Но вообще любые приглушенные оттенки в градиенте сработают на то, что мужчина заметит твои новые ноготочки. Не веришь? Можешь провести эксперимент.

Мрамор

Речь, опять же, идет о светлых оттенках и едва уловимом мраморном узоре на них. Такой дизайн может стать отличным акцентом, если ты любишь выделять средний и безымянный пальцы. Но и на всех ногтях он будет выглядеть хорошо, если не перебарщивать с насыщенностью.

Пыльный розовый

Самый модный оттенок сезона — теперь и на ногтях. Думаем, ты уже поняла, что мужчины в принципе не имеют ничего против розового, если это только не «вариант для Барби» или цвет из серии «вырви глаз». Но припыленные и затуманенные варианты им нравятся чуть больше.

Светлый матовый

А еще мужчины питают слабость к матовым ногтям, особенно если — догадаешься? — они будут светлыми. Причина проста: это все о нежности, женственности и даже какой-то детскости, превращающей тебя в принцессу, которую очень нужно защитить. Даже если эта принцесса КМС по тайскому боксу.

Молочный

Это такой цвет, который позволяет получить «свои ногти, только лучше». И как раз это очень нравится мужчинам, которые предпочитают естественную красоту (ага-ага, такую же, как нюдовый макияж). Бонусом для тебя станет то, что сколы и повреждения на таких ногтях будут не слишком заметны.

С блестками

Мы прямо слышим, как ты говоришь: «Неужели что-то повеселее!» Именно. Бери этот вариант на заметку, если как раз думала, что бы сделать такого яркого, но не слишком. Если выбрать золотые, серебряные или бронзовые блестки, получится довольно сдержанная история, на которую, тем не менее, нельзя будет не обратить внимание.

Нежно-голубой