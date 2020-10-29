Как наказывали (и наказывают) мужчин за измену в разных странах

Русь и Россия

Древняя Русь с ее жесткими патриархальными устоями была строга к женским изменам. Мужчину же считали «прелюбодеем» лишь в том случае, если он успел обзавестись детьми от любовницы. Тогда ему необходимо было заплатить штраф церкви. Извинения перед женой обязательными не были, пишет Lady.mail.ru.

В XV веке на территории некоторых земель возник «феномен душительниц». Жене позволялось поступить с провинившимся мужем так, как ей вздумается. Некоторым девушкам хотелось отомстить, но они боялись, что физически не справятся с мужчиной. Тогда за дело брались душительницы — и их работа хорошо оплачивалась. К XVII веку подобные радикальные методы остались в прошлом. Наказание за измену свели к беседе со священником.

Швейцария

В 1856 году в Швейцарии приняли закон, который предусматривал наказание за измену для обоих полов. Тот, кто не смог устоять перед соблазном, лишался права снова заключать брак. Правда, всего на три года. Закон действует и по сей день: провинившемуся партнеру придется хорошенько подумать о своем поведении!

Турция

До 1996 года в Турции действовал весьма несправедливый закон. Женщин признавали виновными в адюльтере после первой ночи с посторонним мужчиной. Представители сильного пола должны были иметь постоянную связь на стороне, чтобы их можно было в ней уличить. Конституционный суд страны отменил это правило: теперь изменника могут лишить свободы на срок до 5 лет.

Китай

В 1913 году в этой стране стали наказывать неверных мужчин. За связь со свободной девушкой полагалось сто палочных ударов, с замужней — до восьмидесяти. За откровенный флирт и намеки на секс мужчину опять-таки подвергали ста ударам.

Современные китайцы верят, что желание изменить «лечится» двухлетним заключением в тюрьме или конфискацией имущества.

США

Американцы одними из первых догадались, что измена может поправить финансовое положение пострадавшей стороны. В 21 штате все еще действует закон 1815 года, согласно которому можно подать в суд на изменника или посадить его в тюрьму.

Массачусетс, Оклахома и Айдахо признают мужскую неверность уголовным преступлением. И если в Мичигане неверный муж заплатит штраф в $10, то в Мэриленде вполне может получить пожизненное.

Индонезия

В 50-х годах прошлого столетия жители страны поняли, что государство — худший враг тех, кто изменяет. В местной полиции есть «отдел морали», в котором работают одни женщины. Они следят за тем, выполняют ли мужчины обет верности своим вторым половинкам.

В провинции Ачех пошли еще дальше — и создали базу данных о сексуальных правах. В ней есть данные о родственницах каждого мужчины. С теми, с кем он не связан кровно или узами брака, находиться наедине запрещается.

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