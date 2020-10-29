Сиртфуд-диета, или Как похудела Адель

И вот спустя 12 лет популярная звезда шутит над своими переменами во внешности: «Я понимаю, я сильно изменилась с тех пор, как вы видели меня в последний раз, — говорит она зрителям. — Но на самом деле из-за всех этих ограничений, связанных с коронавирусом… мне пришлось путешествовать налегке, и я могла привезти только половину себя — именно эту часть я и выбрала».

Напомним, в начале этого апокалиптического года Адель привлекла особенное внимание — она скинула 45 килограммов и стала выглядеть совершенно по-новому. Ее чудо-диетой оказалась методика сиртфуд, по которой когда-то сбросили лишнее Гвинет Пэлтроу, Пиппа Миддлтон и принц Гарри. Vogue разбирается, что же это такое.

О диете

Британские нутрициологи Эйдан Гоггинс и Глен Маттен в своей книге The SirtFood Diet подробно рассказали о новой диете, с помощью которой обещали похудеть на три с половиной килограмма за неделю. Смысл в том, чтобы употреблять только те продукты, которые способны активировать так называемые сиртуины в организме. «Сиртуины — это разновидность белка, которая защищает клетки от гибели или воспалительных процессов. Они также могут стимулировать ваш метаболизм, регулировать аппетит, повышать мышечный тонус и сжигать жир», — объясняет Гоггинс.

Какие продукты входят в сиртфуд-рацион

Сиртуины — не те привычные нам белки, которые можно потреблять вместе с едой. Механизм образования этого вещества мы запускаем изнутри. В этом помогают продукты, богатые антиоксидантами — полифенолами. Вот рацион, которого придерживаются адепты сиртфуд-диеты:

гречневая крупа;

каперсы;

оливковое масло;

кофе и зеленый чай;

чеснок, красный лук, петрушка и рукола;

капуста кейл;

цикорий;

соя;

креветки;

ягоды темного цвета (ежевика, черника, малина, черная смородина, вишня, клубника);

куркума;

цитрусовые;

черный шоколад и финики;

красное вино.

Основные этапы

Сама диета включает в себя два этапа. Первые три дня рекомендуется снизить суточный калораж до 1000 калорий, которые мы должны получать из трех зеленых соков в день. Следующие четыре дня специалисты советуют пить два стакана сока и дважды есть твердую пищу из рекомендуемых выше продуктов — на все уже 1500 калорий. Эта фаза считается быстрой: всего за неделю вы потеряете около трех килограммов жировых отложений, причем авторы уверяют, что мышечная масса за счет обилия белка не пострадает.

Вторая фаза диеты чуть более приятна. Теперь вы можете выпивать только одну порцию зеленого сока и три раза в день питаться одобренным списком сиртфудов. Можно пить чай и кофе, есть цельнозерновой хлеб и даже пить вино, но, разумеется, в умеренных количествах. А вот красное мясо из рациона лучше исключить. Этот этап может длиться сколько угодно, он лишь закрепляет полученный в первую неделю результат.

Плюсы и минусы диеты

Создатели диеты считают, что их методика помогает не только сбросить вес, но и улучшает здоровье. Если вы не собираетесь худеть, а просто хотите обогатить рацион белками, добавьте как можно больше сиртфудов в свое меню.