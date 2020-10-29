Осенняя пара: выбираем тени под цвет глаз

Для зеленых глаз

Нет: оливковый, серый

Да: сливовый, шоколадный, золотой

С глазами этого цвета прекрасно сочетаются любые тени, где есть красный пигмент (противоположный зеленому на цветовом круге). Классика жанра – сливовые, вариант для более отважных – розовый и коралловый. На каждый день также подойдет шоколадный оттенок с капелькой золота, которое придаст глазам блеск.

Для карих глаз

Нет: оранжевый, серебристый

Да: фиолетовый, коричневый, золотой, синий, белый

Обладательницам карих глаз (а это, между прочим, 80% всех людей в мире) повезло: им идут почти все оттенки. Эффектнее всего смотрится фиолетовый, который делает взгляд глубже. На контрасте с коричневым также здорово сработает жемчужно-белый цвет (сочетать с тонкой стрелкой). Хочется больше цвета? Сочетай с тонкой бирюзовой или синей стрелкой.

Для голубых глаз

Нет: синий, зеленый

Да: оранжево-медный, персиковый, бронзовый, кофейный

Избегай соблазна использовать синие тени (если только не собираешься на дискотеку 80-х). Как ни странно, лучше всего голубизну подчеркнут теплые оттенки: медный, бронзовый, персиковый, цвет молочного шоколада. Если кожа с холодным подтоном, попробуй кофейный или фиолетовый. Но не переборщи: голубые глаза не терпят слишком активного мейкапа.

Лайфхаки

Матовые коричневые тени подходят абсолютно всем.

Не бойся красноватых оттенков в тенях. На контрасте они здорово подчеркивают цвет глаз, особенно зеленых и голубых. А чтобы лицо точно не выглядело болезненным, проработай межресничный контур и густо накрась ресницы тушью.

Используй румяна и хайлайтер вместо теней. Это поможет не только сэкономить, но и создать актуальный монохромный макияж.