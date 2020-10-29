Любимый ювелир нашего президента Катерина Пишон открыла в Таллинне брендовый магазин, полный сюрпризов

Принцип ювелирного бренда Hirv прост: поскольку во Вселенной все взаимосвязано, и цель Катерины как создатели украшений состоит в том, чтобы запечатлеть и увековечить самые прекрасные моменты, которые не всегда очевидны и сразу заметны.

Магазин - не монобрендовый бутик, ассортимент включает тщательно отобранные бренды со всего мира, эстетический язык и принципы которых совпадают с Hyrv. Важными ключевыми словами являются качество, экологичность, а также знаковый смысл, который украшение и человек, который его надевает, транслируют в мир.

В ассортименте Hyrv Concept Store прекрасные украшения, отмеченные международными наградами, эксклюзивные духи, изысканная керамика, душевное искусство и захватывающие элементы дизайна интерьера.

«Hyrv Concept Store - это роскошный подарочный дом, где вы можете купить подарок себе или выбрать что-то приятное для своих близких», - говорит Катерина Пишон.