Лучший источник витамина D: чем полезна печень трески

Полезные вещества в печени трески

Во-первых, она содержит большое количество рыбьего жира, а это полезные жирные кислоты ОМЕГА-3, которые помогают усваиваться витаминам, которые нужны для поддержания иммунитета, для бодрости и хорошего настроения. Полезные полиненасыщенные жиры помогают выводить из организма плохой холестерин, тем самым улучшая эластичность сосудов и работу сердечно-сосудистой системы. Также жирные кислоты нужны для здоровья суставов. Печень трески содержит до 65% рыбьего жира.

Кроме того, печень трески считается одним из самых лучших источников витамина D. Мы все испытываем дефицит этого витамина в зимний период. Врачи рекомендуют пить препараты, содержащие витамин и вводить в рацион как можно больше продуктов, богатых солнечным витамином. А это в первую очередь печень трески, также яичные желтки, и другие продукты.

Третий важный компонент в тресковой печени — витамин А, который нужен для поддержания красоты кожи, волос, ногтей, устранения сухости и ломкости.

Наконец, печень трески содержит большое количество минеральных элементов: натрия, калия, кобальта, магния, железа, кальция, фтора, фосфора, серы. Очень богата йодом, дневную норму этого элемента можно получить из 45 граммов продукта.

Важно! Печень трески продукт крайне жирный. И калорийный. В 100 г ее содержится 613 килокалорий. И 60% жира. Поэтому ее нужно употреблять очень маленькими порциями, 40-50 граммов. Желательно с хлебом, с рисом или с другими нежирными продуктами.

Если у вас есть нарушения работы печени и желудочно-кишечного тракта, то от печени трески лучше отказаться, организму будет слишком сложно переработать столь жирный продукт.

Как выбирать и что готовить?

Чаще всего мы делаем из печени трески простой салат: рис, плавленый сыр, яйцо и баночка деликатеса, все взбить, можно намазать на хлеб. Но этот продукт можно использовать и для других блюд.

Как выбирать печень трески?

Лучше выбирать цельную печень в стеклянной банке. Так вы сможете оценить качество продукта.

Печень должна быть светлой, кремовой, цветом ближе к бежевому, а не к сероватому. В масле должно быть как можно меньше обломков, чем больше целых кусков печени, тем она вкуснее.

Если вы открыли баночку, попробовали и чувствуете, что печень горчит, то лучше ее не есть, так как она, скорее всего, старая и туда положили очень много специй.

Если печень хорошая, но вы бы хотели смягчить ее насыщенный яркий рыбный вкус, то можно вымочить ее в молоке, положить на час, отцедив масло. Так она получится более нежной.

Из целой печени очень легко приготовить паштет, просто протереть ее через сито, чтобы исключить попадание пленок от печени в блюдо. Потом можно добавить мелко нарезанный красный лук и намазать этот паштет на хлеб.

Это самый простой вариант.

Можно размешать печень трески со сметаной или со сливочным сыром в пропорции 1:1, такую пасту тоже можно использовать для бутербродов.

Можно добавлять печень трески в рыбные супы, похлебки, она улучшит вкус, сделает первые блюда более насыщенными и сытными.

Печень трески можно добавлять в рыбные горячие блюда.

Самое простое блюдо из печени: подогреть и выложить на подушку из горячего риса.