Пт, 30.10.2020

Как стирать бюстгальтер и куда деть бретели: эти лайфхаки с бельем изменят твою жизнь

Стирка бюстгальтера. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Правильно подобрать размер бюстгальтера — это лишь полдела. Спадающие лямки, натирающие «косточки» и прочие проблемы способны привнести в твою жизнь немало неприятных минут, пишет Cosmo.

Но мы знаем 10 простых хитростей, которые изменят твою жизнь и заметно упростят «сложные отношения» с любимым бельем!

Модные скрепы

Вместо того чтобы покупать специальный бюстгальтер со скрещивающимися на спине бретелями для открытой одежды, достаточно обзавестись специальной клипсой, которая надежно скрепит лямки сзади. А для внеплановых ситуаций подойдет даже обычная канцелярская скрепка!

Большая стирка

Никогда не бросай бюстгальтер в стиральную машину, не упаковав его предварительно в специальный пластиковый пакет для стирки белья. Ты рискуешь испортить не только вещи, но и технику: не одна стиральная машина пала жертвой «косточек», вырвавшихся на свободу в процессе стирки.

Для открытой спины

Обзавелась платьем, топом или боди с открытой спиной? Такой вариант декольте сейчас актуален как никогда, однако спрятать под ним бюстгальтер вряд ли получится. Если ты не хочешь тратить деньги на специальную модель для нарядов с открытой спиной, попробуй «апгрейдить» свой обычный бюстгальтер с помощью широкой ленты-резинки, как сделала это девушка из видео:

 
 
На хрупких плечах
 
Если новый бюстгальтер отличается жесткими бретелями, постоянно оставляющими красные следы на твоих плечах или вообще безжалостно их натирающими, попробуй обзавестись специальными силиконовыми накладками (их можно купить и в офлайн-магазинах, и в Интернете). Они отлично подойдут для бюстгальтеров с очень тонкими лямками, однако, если такой недостаток присутствует у всех твоих бра, стоит задуматься о подборе другого размера белья.
 
Забудь о сушилках
 
После стирки просто положи бюстгальтеры на плоскую поверхность, где они смогут высохнуть. Никогда не вешай их и, самое главное, не оставляй в сушилке — это приведет к деформации !
 
Брюки превращаются
 
Если в течение дня тебе пришлось переодеться во что-то с открытыми плечами, а возможности поменять обычный бюстгальтер на модель без бретелек нет, попробуй закрепить лямки сзади посредством застежки бюстгальтера.
 
Никакого сложения
 
Никогда не храни бюстгальтер в сложенном состоянии — открытыми должны быть обе «чашки». В противном случае срок жизни твоего белья сильно сократится. 
 
Пластырь против «косточек»
 

От нахально и внезапно вылезших «косточек», которые царапают тело, тебя спасет самый обычный пластырь! Главное, чтобы он имел достаточную площадь (узкие тонкие пластыри не подойдут для этой цели, а вот пластыри для натоптышей станут идеальным вариантом).

Правило путешественника
 
В поездках старайся перевозить бюстгальтер в специальной сумке-кейсе - это спасет твои любимые бра от потери формы и прочих неприятных «приключений».
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