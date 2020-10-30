Как стирать бюстгальтер и куда деть бретели: эти лайфхаки с бельем изменят твою жизнь

Правильно подобрать размер бюстгальтера — это лишь полдела. Спадающие лямки, натирающие «косточки» и прочие проблемы способны привнести в твою жизнь немало неприятных минут, пишет Cosmo.
Но мы знаем 10 простых хитростей, которые изменят твою жизнь и заметно упростят «сложные отношения» с любимым бельем!
Вместо того чтобы покупать специальный бюстгальтер со скрещивающимися на спине бретелями для открытой одежды, достаточно обзавестись специальной клипсой, которая надежно скрепит лямки сзади. А для внеплановых ситуаций подойдет даже обычная канцелярская скрепка!
Никогда не бросай бюстгальтер в стиральную машину, не упаковав его предварительно в специальный пластиковый пакет для стирки белья. Ты рискуешь испортить не только вещи, но и технику: не одна стиральная машина пала жертвой «косточек», вырвавшихся на свободу в процессе стирки.
Обзавелась платьем, топом или боди с открытой спиной? Такой вариант декольте сейчас актуален как никогда, однако спрятать под ним бюстгальтер вряд ли получится. Если ты не хочешь тратить деньги на специальную модель для нарядов с открытой спиной, попробуй «апгрейдить» свой обычный бюстгальтер с помощью широкой ленты-резинки, как сделала это девушка из видео:
От нахально и внезапно вылезших «косточек», которые царапают тело, тебя спасет самый обычный пластырь! Главное, чтобы он имел достаточную площадь (узкие тонкие пластыри не подойдут для этой цели, а вот пластыри для натоптышей станут идеальным вариантом).