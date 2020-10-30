Как стирать бюстгальтер и куда деть бретели: эти лайфхаки с бельем изменят твою жизнь

Обзавелась платьем, топом или боди с открытой спиной? Такой вариант декольте сейчас актуален как никогда, однако спрятать под ним бюстгальтер вряд ли получится. Если ты не хочешь тратить деньги на специальную модель для нарядов с открытой спиной, попробуй «апгрейдить» свой обычный бюстгальтер с помощью широкой ленты-резинки, как сделала это девушка из видео: