Четыре женские привычки, которые мешают завести долгие и нормальные отношения

Раз за разом заканчиваешь отношения по причине того, что будто магнитом притягиваешь неподходящих мужчин? Специалисты уверены, что проблема может заключаться в твоих собственных привычках. Рассказываем, почему так происходит и как бороться с этой тенденцией.

Ты прощаешь мужчинам абсолютно все недостатки

Часто за пеленой романтики и влюбленности мы можем простить какие-то небольшие недостатки, да и потом, в совместной жизни, с ними легко смириться. Ведь никто не идеален. Но часто нам так хочется отношений, что мы начинаем прощать даже более серьезные негативные черты, а иногда думаем, что вдруг все это еще волшебным образом поменяется.

Если ты за время замужества изменила отношение к своему мужчине, задумайся, на что ты изначально обращала внимание — на его успехи или на его неудачи? Лень, отказ от собственных слов, постоянные жалобы на жизнь, неудачи в работе и инфантильность — критерии, которые определяют слабого мужчину. Такие признаки проявляются практически сразу, и их легко отметить для себя на начальном этапе общения с человеком. Стоит только чуть отвлечься от романтики.

Ты всегда берешь все на себя

Все дело в самооценке. Из-за низкой тебе легче находиться с мужчиной, которого ты будешь завоевывать собственной любовью, а вследствие этого являться для него щитом. Происходит это несмотря на то, что мужчина является завоевателем по своей природе. Помимо этого, женщины часто сами берут на себя слишком много обязанностей, и выполнять их становится все труднее.