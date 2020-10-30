Пт, 30.10.2020

Четыре женские привычки, которые мешают завести долгие и нормальные отношения

Влюбленная пара. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Чтобы не наступать на одни и те же грабли, каждый раз знакомясь и заводя отношения с неудачниками, стоит, прежде всего, обратить внимание на саму себя.

Раз за разом заканчиваешь отношения по причине того, что будто магнитом притягиваешь неподходящих мужчин? Специалисты уверены, что проблема может заключаться в твоих собственных привычках. Рассказываем, почему так происходит и как бороться с этой тенденцией.

Ты прощаешь мужчинам абсолютно все недостатки

Часто за пеленой романтики и влюбленности мы можем простить какие-то небольшие недостатки, да и потом, в совместной жизни, с ними легко смириться. Ведь никто не идеален. Но часто нам так хочется отношений, что мы начинаем прощать даже более серьезные негативные черты, а иногда думаем, что вдруг все это еще волшебным образом поменяется. 

Если ты за время замужества изменила отношение к своему мужчине, задумайся, на что ты изначально обращала внимание — на его успехи или на его неудачи? Лень, отказ от собственных слов, постоянные жалобы на жизнь, неудачи в работе и инфантильность — критерии, которые определяют слабого мужчину. Такие признаки проявляются практически сразу, и их легко отметить для себя на начальном этапе общения с человеком. Стоит только чуть отвлечься от романтики.

Ты всегда берешь все на себя

Все дело в самооценке. Из-за низкой тебе легче находиться с мужчиной, которого ты будешь завоевывать собственной любовью, а вследствие этого являться для него щитом. Происходит это несмотря на то, что мужчина является завоевателем по своей природе. Помимо этого, женщины часто сами берут на себя слишком много обязанностей, и выполнять их становится все труднее.

Если ты на свидании упорно настаиваешь на раздельном счете, то не стоит впоследствии удивляться тому, что в серьезных отношениях или браке мужчина откажется от общего бюджета, или он вовсе будет состоять исключительно из твоего собственного дохода. Навязчивое желание доказать свою независимость может сыграть с тобой злую шутку. Безусловно, это не относится к тем случаям, когда такой формат отношений принимается обеими сторонами полюбовно.
 
Ты не обращаешь внимание на то, что у мужчины нет продуктивных интересов

Отношения не должны останавливать саморазвитие для обоих партнеров. На первоначальном этапе тебе может быть весело от походов в кино, прогулок, совместного времяпрепровождения. Но на этом не заканчиваются интересы человека, у него должна быть своя жизнь, где есть место для развития, монетизации своих талантов и навыков. Нам всегда трудно открывать глаза широко и видеть правду, особенно, если романтика кружит нам голову. Но когда эти отношения доходят до совместной жизни, начинаются проблемы — постоянные звонки, проверки, ревность со стороны мужчины.

Если он работает на нелюбимой работе, приходит домой, где вся его жизнь ограничивается только тобой и компьютером, не жди, что отношения будут радовать тебя долгое время. Выбирай для себя лучшего!

Ты всегда думаешь, что виноваты мужчины, а не ты

Самая большая проблема, когда ты находишься в режиме жертвы и не берешь на себя ответственность за то, что с тобой происходит, заключается в том, что ты не учишься на ошибках. Успешные люди осознают свою роль в неудаче, берут на себя ответственность за это и адаптируются к следующему разу, чтобы не повторить одну и ту же ошибку дважды.

Если ты застряла в круговороте любовных неудач, выпиши список из того, что обычно приводило тебя к провалу, что могло на это повлиять, не считая поведения самого мужчины.

НАВЕРХ
Back