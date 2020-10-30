Четыре женские привычки, которые мешают завести долгие и нормальные отношения

Чтобы не наступать на одни и те же грабли, каждый раз знакомясь и заводя отношения с неудачниками, стоит, прежде всего, обратить внимание на саму себя.
Раз за разом заканчиваешь отношения по причине того, что будто магнитом притягиваешь неподходящих мужчин? Специалисты уверены, что проблема может заключаться в твоих собственных привычках. Рассказываем, почему так происходит и как бороться с этой тенденцией.
Ты прощаешь мужчинам абсолютно все недостатки
Если ты за время замужества изменила отношение к своему мужчине, задумайся, на что ты изначально обращала внимание — на его успехи или на его неудачи? Лень, отказ от собственных слов, постоянные жалобы на жизнь, неудачи в работе и инфантильность — критерии, которые определяют слабого мужчину. Такие признаки проявляются практически сразу, и их легко отметить для себя на начальном этапе общения с человеком. Стоит только чуть отвлечься от романтики.
Ты всегда берешь все на себя
Все дело в самооценке. Из-за низкой тебе легче находиться с мужчиной, которого ты будешь завоевывать собственной любовью, а вследствие этого являться для него щитом. Происходит это несмотря на то, что мужчина является завоевателем по своей природе. Помимо этого, женщины часто сами берут на себя слишком много обязанностей, и выполнять их становится все труднее.
Если он работает на нелюбимой работе, приходит домой, где вся его жизнь ограничивается только тобой и компьютером, не жди, что отношения будут радовать тебя долгое время. Выбирай для себя лучшего!
Ты всегда думаешь, что виноваты мужчины, а не ты
Самая большая проблема, когда ты находишься в режиме жертвы и не берешь на себя ответственность за то, что с тобой происходит, заключается в том, что ты не учишься на ошибках. Успешные люди осознают свою роль в неудаче, берут на себя ответственность за это и адаптируются к следующему разу, чтобы не повторить одну и ту же ошибку дважды.
Если ты застряла в круговороте любовных неудач,