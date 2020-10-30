Шесть трендовых вещей сезона осень-зима 2020/21, которые нужны всем

Блузка с объемными рукавами

Есть только одно правило о рукавах, которое работает в этом сезоне — они должны быть как можно более объемными. Даже если твой офис перевели на удаленку, блузка с пышными рукавами может пригодиться для зум-совещания, так что позаботься о том, чтобы она у тебя была.

Что-то золотое

Приближение новогодних праздников накладывает свой отпечаток на оттенки — и мы дружно облачаемся в золото. Или, говоря иначе, в металлические вариации на заданную тему. Если ты смелая и любишь быть в центре внимания, посмотри в сторону верхней одежды с золотом. А если тебе больше подходят варианты поскромнее — вещи с золотыми вставками.

Кардиган

Кардиганы больше не «бабушкин» тренд, а то, без чего невозможно представить гардероб настоящей модницы. Вариантов здесь масса, так что ты точно найдешь что-нибудь на свой вкус: длинные кардиганы стоит богемно носить с платьями в пол, объемные — с широкими джинсами, а короткие — с классическими брюками и крупными украшениями.

Брюки в клетку

Классическая или не очень, клетка всегда уместна и всегда хороша (а еще позволяет почувствовать себя немного английским лордом). И хотя на подиумах нам показывали очень разные вещи в клетку, ставку предлагаем сделать именно на брюки, с которыми ошибиться сложнее всего. А довести до идеала эту историю всегда можно с помощью костюма.

Кожаный плащ

Вспоминая «Матрицу» и героя Киану Ривза в ней, бренды вывели на подиумы показов осень-зима 2020/21 моделей в черных кожаных плащах. Зимой в таком согреться может быть сложновато (хотя если поиграть в многослойность, все получится), но пока за окном осень, ты успеешь побыть самой модной в этом городе.

Красный свитер