Ошибки хозяек: восемь продуктов, которые нельзя замораживать

Хотя относительно списка запрещенных к заморозке продуктов нет единого мнения. Некоторые, например, всю жизнь замораживают твердый сыр и утверждают, что его вкус не меняется, тогда как специалисты придерживаются иной точки зрения.

С другой стороны, мало кто знает, что в морозилке можно хранить даже специи.

Итак, давайте выясним, какие 8 продуктов нельзя замораживать

1. Консервы и газировка

Есть продукты, которые в морозильной камере становятся буквально бомбами замедленного действия. Взрыв внутри морозильной камеры — лишь вопрос времени.

Крайне опасно, например, замораживать банки с соленьями и компотами, поскольку вода при замерзании расширится, стекло может не выдержать и лопнуть. То же самое и с напитками, содержащими CO2, даже они могут взорваться и стать причиной порчи остальных продуктов.

2. Молочные продукты

Собираясь заморозить молочные продукты, будьте очень осторожны. Морозостойкими являются только продукты с высоким содержанием жира, например, сливочное масло.

А вот сливки могут повести себя непредсказуемо: иногда в них образуются хлопья и теряется однородность (опять же, это зависит от жирности). Некоторые советуют класть в морозилку только предварительно взбитые сливки.

3. Сыры

Хотя твердые сыры (пармезан или гауда) могут выдержать замораживание без изменения своей текстуры, особенно если перед тем, как поместить в морозильную камеру, натрете их на терке, большинство молочных продуктов плохо переносят температуры ниже нуля.

Аналогично тому, как после размораживания меняется структура йогуртов и молока (могут появиться хлопья или частички масла), мягкие сыры также полностью меняют свою текстуру.

4. Яйца

Сырые яйца тоже нельзя класть в морозилку, они тут же треснут. Но даже если сделаете попытку заморозить вареные яйца, эксперимент не удастся, после оттаивания они будут жесткими и невкусными.

5. Овощи с высоким содержанием воды

Вы можете без опаски замораживать большинство овощей, однако овощи с высоким содержанием воды в морозильную камеру помещать не следует.

Причина в том, что после размораживания мякоть превратится в кашу, которая на вкус совершенно не похожа на первоначальную. Поэтому замораживайте такие овощи, как огурцы, помидоры, перец, редис, салат или лук, только после термической обработки, а не сырыми.

Что касается сырого картофеля, то его тоже нельзя хранить в морозильной камере, но можете легко заморозить пюре или другие блюда из него.

6. Некоторые фрукты

То же самое и с фруктами. Минусовые температуры противопоказаны фруктам и ягодам, насыщенным влагой (например, арбуз и дыня).

Однако даже яблоки или цитрусовые могут не выдержать воздействия температуры ниже нуля, теряя после разморозки вкус.

7. Соусы

Классические соусы, такие как томатный или кетчуп, можно заморозить без проблем. Однако иная ситуация с соусами для барбекю, горчицей или майонезом.

В их состав входят загустители, которые очень чувствительны к низким температурам. После оттаивания их текстура полностью меняется — жидкие компоненты начинают разделяться и соусы становятся несъедобными.

8. Горячие блюда

Если хотите продлить срок хранения супа или вторых блюд, то можете смело пользоваться морозильной камерой. Однако при этом необходимо соблюдать один очень важный принцип — всегда замораживать только после полного остывания.

Если поместите горячую пищу в морозилку, то увеличите риск того, что после разморозки в ней усиленно начнут размножаться бактерии.