Белковый ужин для красивой фигуры: зачем он нужен и что в него включить

Многие считают, что «тяжёлый» ужин мешает похудению, способствует набору веса и в целом вреден для организма: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин – отдай врагу. Но действительно ли стоит пренебрегать этим приёмом пищи?

Разбираемся вместе с доктором Алексеем Ковальковым.

Зачем ночью белок? Вопреки распространённому мнению белковый ужин необходим для тех, кто мечтает о подтянутой фигуре. Дело в том, что именно ночью организм включает функции роста, развития и обновления. Именно ночью растут заветные мышцы. А эти процессы требуют строительного материала – белка.

С 23:00 до 00:00 происходит выработка соматотропного гормона – активного жиросжигателя. За это время он способен избавиться от 150-200 г жировой ткани. Но если в промежуток между 21:00 и 22:00 в кровь попадает инсулин, соматотропный гормон выделяться не будет, а значит, не будет и жиросжигания. Поэтому стоит обратить внимание на продукты с высоким инсулинемическим индексом и исключить их из вечернего приёма пищи.

К ним относится, например, творог – он станет неправильным выбором, если хотите добиться спортивной фигуры. А качественный стейк с овощами, напротив, поспособствует ночному жиросжиганию. Идеальное сочетание для ужина – белок и клетчатка.

Что есть, чтобы накачаться? А что делать с углеводами? Количество углеводов на ужин рекомендуется сократить. Совсем отказываться от них не стоит, но даже уменьшив потребление, можно увидеть результат. К тому же, если включить в рацион белок, насыщение будет происходить быстрее, поскольку белки усваиваются организмом дольше.

Для того чтобы ужин стал полноценным здоровым зарядом, соблюдайте следующие правила:

размер порции не должен превышать 400 г.

Оптимальная калорийность: около 300 ккал.

Последний приём пищи должен завершиться за два часа до сна.

Вариант белкового ужина на неделю

Понедельник: варёное мясо говядины и салат из свежих помидоров. Вторник: треска на пару и стручковая фасоль. Среда: запечёная курица, кускус и овощной салат. Четверг: лосось на гриле и булгур с овощами. Пятница: котлета из индейки на пару и салат с фасолью. Суббота: запечёная сёмга и бурый рис с овощами. Воскресенье: варёная куриная грудка и фасоль в томатном соусе с овощами.

Обратная сторона медали