Почему я должна выглядеть плохо: 58-летняя Алена Свиридова опубликовала фото без макияжа

В следующем посте звезда прямо спросила у своих подписчиков: а как она должна выглядеть в своем возрасте? «Получается, что возраст, это что, диагноз? Я в свои 58 должна выглядеть плохо? Или в 57, 55, 50, 40, 30 или когда? Когда мне позволено выглядеть хорошо, а когда я уже должна примерять саван?» - задает Свиридова провокационные вопросы.

Впрочем, артистка сама же на них и ответила. По ее мнению, человек перестает быть молодым, когда:

- с гораздо большим удовольствием вспоминает прошлое, которое для него лучше, чем то, что происходит сегодня;

- мысли о будущем ничего, кроме тревоги, не вызывают;

- чужая жизнь в телевизоре кажется гораздо интереснее его собственной;

- выпускное платье на три размера меньше того, что приходится носить сейчас;

- даже не возникает мысли спуститься, а уж тем более подняться без лифта на пятый этаж.

При упомянутых «симптомах» не важно сколько человеку лет - он уже не молод, считает Алена. А по поводу внешности у певицы тоже есть свое определение: можно выглядеть либо хорошо, либо плохо, и возраст тут не при чем.