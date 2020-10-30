Почему я должна выглядеть плохо: 58-летняя Алена Свиридова опубликовала фото без макияжа

58-летняя певица Алена Свиридова поблагодарила поклонников за теплые отзывы в Instagram к ее селфи без фильтров и ретуши. Однако артистка не смогла пройти мимо комментариев о том, что она «отлично выглядит для своего возраста», пишет teleprogramma.pro.
В следующем посте звезда прямо спросила у своих подписчиков: а как она должна выглядеть в своем возрасте? «Получается, что возраст, это что, диагноз? Я в свои 58 должна выглядеть плохо? Или в 57, 55, 50, 40, 30 или когда? Когда мне позволено выглядеть хорошо, а когда я уже должна примерять саван?» - задает Свиридова провокационные вопросы.
Впрочем, артистка сама же на них и ответила. По ее мнению, человек перестает быть молодым, когда:
- с гораздо большим удовольствием вспоминает прошлое, которое для него лучше, чем то, что происходит сегодня;
- мысли о будущем ничего, кроме тревоги, не вызывают;
- чужая жизнь в телевизоре кажется гораздо интереснее его собственной;
- выпускное платье на три размера меньше того, что приходится носить сейчас;
- даже не возникает мысли спуститься, а уж тем более подняться без лифта на пятый этаж.
Друзья, если вы заметили, а это сложно не заметить, я не ретуширую фото, которые выкладываю. А могла бы, улучшайзеров теперь скачать можно просто немеряно. И я даже скачала и попробовала применить:) но потом подумала, что не стоит. И пусть пишут , что и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз, неидеальных ракурсов или освещения. Может их оскорбляет то, что эти фото не соответствуют глянцевой картинке выдуманной звёздной жизни, которую они хотят видеть? Я не знаю. Я - за правду. А она такова, что все мы люди, поэтому рано или поздно постареем и обязательно умрём:) Вот такая весёлая история:) Поэтому я очень радуюсь реальной жизни во всех её проявлениях, самых незначительных на первый взгляд и смело смотрю на возрастные изменения на моём лице и теле. Нет, вру, они меня расстраивают, конечно. Но, к счастью, ненадолго.:) Чёрт с ними, говорю я себе, чего расстраиваться, если это неизбежно:) И начинаю ещё сильнее радоваться жизни- её ведь остаётся с каждым днём всё меньше:) Нет никакого желания изображать из себя невесть что, я -то вижу правду утром зеркале:) Так, что публикую именно то, что вижу:) Банзай! #деточкавсегдаговориправду. #правдажизни #алёнасвиридова #аленасвиридова #alenasviridova
При упомянутых «симптомах» не важно сколько человеку лет - он уже не молод, считает Алена. А по поводу внешности у певицы тоже есть свое определение: можно выглядеть либо хорошо, либо плохо, и возраст тут не при чем.
Как вы думаете, Алена Свиридова хорошо выглядит в своем возрасте?