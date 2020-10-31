Секрет от шеф-повара: как идеально вкусно пожарить картошку

Идеальный жареный картофель получается при готовке в два этапа. Шеф-повар ресторана Grill-Crocker's Henley Том Вестерланд рассказал о своем «семиминутном трюке» для вкусного блюда.

Для жарки повар рекомендует выбирать сорта картофеля с низким содержанием сахара. Так, картошка будет менее вредна. У Вестерланда есть и особый способ нарезки овоща: повар уверяет, что большое количество граней обеспечивает наибольший хруст.

Затем нарезанный картофель нужно довести до кипения в подсоленной воде и подержать еще семь минут. После этого слить хорошенько воду, дать долькам обсохнуть и в дуршлаге перетрясти с солью.

В это время надо как следует разогреть духовку — до 200 градусов, и растопить на противне говяжий жир. Заключительный этап — вареные дольки картофеля обжарить в духовке до золотистой корочки. Готовую картошку можно посыпать каменной солью с дымком, пишет Daily Mirror.

Чтобы избежать этого, опускать картошку следует в кипящую воду, а солить ее только тогда, когда овощ уже станет мягким. При этом старый картофель лучше не чистить перед варкой.