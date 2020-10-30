Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: кому надо заняться шопингом, а кого-то ждет романтическое приключение

Завершение осени — ответственное время: год подходит к концу, и дел прибавляется. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всем женщинам уже с понедельника брать бразды правления в свои руки и не забывать о восполнении энергии: она понадобится не только для решения возникающих вопросов, но и для обретения гармонии в личной жизни. Рекомендации астрологов помогут подготовиться к грядущей неделе и не допустить промахов.

Женщина-Овен

Женщины-Овны в начале ноября благодаря поддержке звезд и планет смогут активно работать и добиваться новых целей. Эта неделя даст огромные возможности для тех, кто сможет их увидеть и не станет отворачиваться от перспективных дел. Активным Овнам не составит труда направить энергию в русло решения важных вопросов и уже в выходные получить заслуженную награду. Их самооценка будет на высоте, а значит, нужно включаться в работу с первого дня недели и не бояться трудностей.

Женщина-Телец

В начале недели женщинам-Тельцам астрологи рекомендуют привести чувства к гармонии, чтобы не тратить времени на обиды. Настроившись на успех, получится не только выполнить запланированные дела, но и насладиться взаимными чувствами, найти время для того, чтобы расслабиться в компании друзей или в одиночестве, посвятив несколько часов любимому хобби. Восстановление энергии поможет провести неделю в позитивном настрое и с легкостью решать возникающие проблемы.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на этой неделе астрологи прочат романтические приключения. Личная жизнь окажется для них на первом месте. Близнецы смогут пользоваться своей эмпатией для того, чтобы понимать чувства окружающих, а также представать в наилучшем свете как перед новыми знакомыми, так и перед своей семьей. Работа также будет важна, однако энергетика звезд и планет настроит Близнецов на завершение текущих дел. Затевать что-то новое, пока в душе весна и любовь, чревато ошибками.

Женщина-Рак

Раки на этой неделе смогут преуспеть, если обратят внимание на свои сильные черты характера. Смелость и упорство не позволят манипуляторам взять верх, однако защититься от них стоит, чтобы не тратить силы на неприятное общение. Также эта неделя подходит для того, чтобы завершить долгоиграющие проекты. Поддержка звезд и планет поможет сосредоточиться и не допустить досадных промахов, а значит, нужно действовать, не откладывая работу в долгий ящик.

Женщина-Лев

Поддержку планет и звезд женщины-Львы будут ощущать с первых дней недели. Активность и энергию Львицам важно направлять в русло решения насущных проблем, чтобы день за днем освобождаться от рутины, приближаясь к новым целям и успехам. В начале этой недели удастся поставить точку в текущих делах, а вторая ее половина будет идеальна для романтических отношений и обретения гармонии в семье.

Женщина-Дева