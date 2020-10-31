Десять признаков, которые говорят, что в твоем роду были ведьмы

То, чего мы не можем понять, нас пугает до сих пор, а в Средние века пугало настолько, что женщин, обладающих необычными способностями, без разбора жгли на кострах, называя ведьмами, пишет Wday.

Как понять, что сильная энергетика передалась по наследству и вам?

Узнаете себя в этих ситуациях?

Глядя на девушку на высоких каблуках, мы про себя можем подумать (совсем без злого умысла): мол, как ей тяжело, как бы не споткнулась. И вот те раз, а девушка уже, чертыхаясь, поднимается с земли. Сглазила, думаем мы про себя. Или, к примеру, беспокойный ребенок не может заснуть даже на руках родной матери, а в ваших объятиях посапывает сладким сном. К недопониманию, удивлению и недовольству мамы, перепевшей весь репертуар колыбельных.

Это явные маячки, сигнализирующие о том, что в вашем роду наверняка были ведьмы, но есть и другие приметы. Какие именно?

Развитая интуиция

Приведу пример. Есть у меня подруга, которая не так давно села за руль. Водит вполне уверенно, не боится. Но, бывает, иногда, как я называю, «тупит». Может внезапно чуть притормозить и с беспокойством поглядывать в сторону. Только мне стоит раскрыть рот и спросить: ну что не едем-то, как из-за угла вылетает бешеная тонированная «девятка» и в сантиметрах от нас проносится мимо. Если бы мы стояли на полметра дальше, удар пришелся бы ровно в пассажирскую дверь. «Ты видела машину?» — дрожащим от испуга и немного радости от миновавшей нас беды голосом спрашиваю я. «Нет, просто почувствовала. И даже не продолжай — не смогу объяснить», — спокойно отвечает подруга. И таких моментов в ее жизни было много, не только за рулем. Она всегда следует своей интуиции, внутреннему чутью и уверяет, что они ее никогда не подводят. Будь то покупка недвижимости, знакомство с новыми людьми, свидание с молодым человеком — она как будто считывает информацию и знает, что ей это принесет: хорошее или плохое. Мы даже называем ее, любя, нашей ведьмочкой. Она не обижается, только посмеивается.

Умение снять боль

Вы заметили, что, ударившись, руки невольно тянутся к ушибленному месту — мы начинаем его тереть, и боль постепенно отпускает. Медики объясняют это тем, что мы создаем трением тепло и успокаиваем болевые окончания. А вот медиумы считают, что человек создает энергетическое поле, которое, обволакивая травмированное место, помогает справиться болью. Но ведь есть люди, которые лишь одним прикосновением могут снять боль не только у себя, но и у других. Им достаточно лишь положить ладонь, и «пациент» с удивлением понимает: все, не болит!

Дежавю