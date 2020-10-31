Десять признаков, которые говорят, что в твоем роду были ведьмы

В детстве мы представляли ведьм и колдуний эдакими зловещими существами с крючковатыми носами, злобными глазами, остроносыми шляпами и неизменным средством передвижения — метлой. На самом деле каждому человеку присуща энергетика, будь она белой или черной, которая позволяет делать вещи, которым порой нет рационального объяснения…
То, чего мы не можем понять, нас пугает до сих пор, а в Средние века пугало настолько, что женщин, обладающих необычными способностями, без разбора жгли на кострах, называя ведьмами, пишет Wday.
Как понять, что сильная энергетика передалась по наследству и вам?
Узнаете себя в этих ситуациях?
Глядя на девушку на высоких каблуках, мы про себя можем подумать (совсем без злого умысла): мол, как ей тяжело, как бы не споткнулась. И вот те раз, а девушка уже, чертыхаясь, поднимается с земли. Сглазила, думаем мы про себя. Или, к примеру, беспокойный ребенок не может заснуть даже на руках родной матери, а в ваших объятиях посапывает сладким сном. К недопониманию, удивлению и недовольству мамы, перепевшей весь репертуар колыбельных.
Это явные маячки, сигнализирующие о том, что в вашем роду наверняка были ведьмы, но есть и другие приметы. Какие именно?
Развитая интуиция
Приведу пример. Есть у меня подруга, которая не так давно села за руль. Водит вполне уверенно, не боится. Но, бывает, иногда, как я называю, «тупит». Может внезапно чуть притормозить и с беспокойством поглядывать в сторону. Только мне стоит раскрыть рот и спросить: ну что не едем-то, как из-за угла вылетает бешеная тонированная «девятка» и в сантиметрах от нас проносится мимо. Если бы мы стояли на полметра дальше, удар пришелся бы ровно в пассажирскую дверь. «Ты видела машину?» — дрожащим от испуга и немного радости от миновавшей нас беды голосом спрашиваю я. «Нет, просто почувствовала. И даже не продолжай — не смогу объяснить», — спокойно отвечает подруга. И таких моментов в ее жизни было много, не только за рулем. Она всегда следует своей интуиции, внутреннему чутью и уверяет, что они ее никогда не подводят. Будь то покупка недвижимости, знакомство с новыми людьми, свидание с молодым человеком — она как будто считывает информацию и знает, что ей это принесет: хорошее или плохое. Мы даже называем ее, любя, нашей ведьмочкой. Она не обижается, только посмеивается.
Умение снять боль
Вы заметили, что, ударившись, руки невольно тянутся к ушибленному месту — мы начинаем его тереть, и боль постепенно отпускает. Медики объясняют это тем, что мы создаем трением тепло и успокаиваем болевые окончания. А вот медиумы считают, что человек создает энергетическое поле, которое, обволакивая травмированное место, помогает справиться болью. Но ведь есть люди, которые лишь одним прикосновением могут снять боль не только у себя, но и у других. Им достаточно лишь положить ладонь, и «пациент» с удивлением понимает: все, не болит!
Дежавю
Часто случается, сидишь, общаешься с родными или друзьями — и бац! — на тебя снисходит озарение: а ведь это со мной уже было. Это ни с чем не сравнимое чувство дежавю, своего рода мини-предчувствие — ты можешь предугадать последующие действия в течение нескольких секунд. Пока этому явлению нет научного объяснения. Одни ученые склонны думать, что человек просто переживает состояние из прошлого, о котором уже подсознательно давно забыл. Экстрасенсы утверждают, что это отголоски вашей прошлой жизни. И, кстати, уверяют, что если развивать в себе способности, то можно предсказывать будущее.
Близость к природе
Уже сейчас вы невольно думаете о том, как было бы прекрасно жить в собственном доме на опушке леса, с журчащей под окном речкой, в тени высоких деревьев и подальше от городской суеты. Никаких соседей, а только пение птиц, шелест листьев и звуки леса, которые вас не пугают, а лишь успокаивают. Что ж, это говорит о том, что вы как никто другой чувствуете матушку-природу. Вам она близка, от нее вы черпаете силы и даете свою энергию. Вас не страшат гроза и гром, вы радуетесь любому времени года и в каждом проявлении погоды, будь то лютый мороз, метель, ураган, ливень, находите свою прелесть и восхищаетесь ею.
Любовь к животным
Приведу еще пример. В нашей компании есть девушка, которая, наверное, может укротить любое самое строптивое и устрашающее животное. Был как-то случай. Отдыхая на даче у друга, мы прослушали предостерегающую информацию. Перед срочным отъездом он предупредил нас, что спустил с привязи сторожевую собаку — огромную кавказскую овчарку Юльку. Дама с еще тем характером держала в страхе всю округу, славилась весьма агрессивным нравом и готова была порвать за родной дом любого. «Не выходите во двор», — обмолвился наш товарищ и укатил на пару часов. Все как-то разом позабыли и решили сделать дружную фотосессию во дворе под цветущей яблоней. Весело гогоча, мы разместились под пышной веткой, как вдруг… услышали глухое рычание. Нас как холодным душем окатило.
Из темноты сверкнули горящие глаза, а затем вышла она, Юлька. Словно пес Цербер на страже врат — гигантская, рыжая, лохматая, с оскаленной пастью. Кто-то собирался рвануть к дому, но был вовремя остановлен. Не добежал бы точно. Вот стоим мы, трясемся от страха, а адский пес все ближе и ближе. Как вдруг наша подруга, худенькая Анька, с радостным возгласом «Юлечка, девочка моя, иди ко мне» сделала шаг в сторону чудовища! И вот монстр мигом превратился в… гигантскую плюшевую игрушку! Размахивая хвостом, чуть ли не вприпрыжку подбежала к Ане, начала бодать головой — мол, давай гладь. Вместе с Аней сходила в дом на кухню за печеньем, а потом разместилась вместе с укротительницей монстров на крылечке, положив ей голову на колени. А мы задними ходами пробрались в дом и наблюдали эту милую сцену уже из окон.
Мы были уверены, что Аня не впервые видит собаку и та ее просто узнала. Оказалось, нет. «Какая милашка. Я так рада, что она пришла к нам знакомиться», — восклицала потом она весь вечер. И на самом деле у Ани всегда прекрасно складывались отношения с животными — самые капризные коты-кусаки залезали к ней на колени и начинали ластиться, бойцовские псы падали пузиками кверху и подставляли животы, чтобы подруга их погладила.
+ 5 возможных внешних признаков
В Средние века считалось, что ведьма обладает своими способностями не просто так: ей их дает дьявол. Девушка, в свою очередь, отдает ему душу и тело, то есть становится одной из формальных невест. Так как «жених» явно имеет широкий выбор, дурнушками довольствоваться он не хочет. По этой логике в «сношениях» с дьяволом чаще всего подозревали женщин очень красивых. Именно поэтому стереотипы о крючковатых носах и неаппетитных бородавках от истинных примет ведьмы очень далеки. Проблемы с инквизицией возникали у женщин, обладающих необычной и привлекательной внешностью.
Какие черты могли выдать ведьму
- Очень яркий цвет волос. Чаще всего в колдовстве подозревали рыжих женщин, но и знойные брюнетки были под ударом.
- Необычный цвет глаз. Ярко-зеленые, глубокие карие и зеленые оттенки не говорили в пользу девушки. Если имели место какие-то аномалии вроде разноцветных глаз, то шансов доказать свою невиновность практически не оставалось.
- Веснушки и родинки считались явным признаком колдовской породы. Большие родимые пятна называли печатями дьявола.
- Хорошая фигура, которая была привлекательна для мужчин, могла погубить женщину, ведь склонность соблазнять тоже приписывали исключительно ведьмам.
- Бледный цвет кожи. В Средние века считалось, что в жилах ведьмы не течет кровь, поэтому светлокожие девушки всегда вызывали большие подозрения.