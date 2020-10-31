Семь работающих советов, как сэкономить семейный бюджет

Вы с мужем хорошо зарабатываете, особо не тратитесь, глобальные покупки не совершаете, а семейный бюджет не радует? В чем же проблема? Возможно, стоит придерживаться простых правил, как можно экономить средства семейного бюджета. Рассказываем в материале tochka.net, как правильно экономить деньги и ни в чем себе не отказывать.
Записывай доходы и расходы
Уже давно никто не пользуется "Домовой книгой" и зря. Ведь по записям можно понять, где можно было бы потерпеть с растратами, а где это было необходимо. Если лень писать в тетрадь — пользуйся таблицей Exel либо программами ведения семейного бюджета. Сейчас их очень много, например, CoinKeeper, Дребеньги, Cash Organizer, Monefy, Daily Budget и другие.
"Метод 5 конвертов"
Старый-добрый метод раскладывания своих заработанных денег в разные конверты в зависимости от целей. Например, в один конверт откладывай сбережения, в о втором — на ежедневные растраты (дорога на работу, покупки), в третьем — средства на оплату коммунальных услуг, четвертый и пятый — прочие збережения (на покупки или отдых).
"Метод 50-30-20"
Считается, что 50% средств – это основные расходы, (одежда, продукты питания, оплата услуг, медицина), 30% – это эмоциональные затраты (отпуска, развлечения, книги, курсы, концерты), а 20% – это сбережения.
Банк в помощь
Не смейся, но экономить деньги можно и через банк. Например, с каждой своей зарплаты отчислять определенную сумму на отдельный счет под процент. Эти деньги нельзя легко снять, а значит и потратить.
Следи за акциями и распродажами
Сэкономить даже на покупках очень легко. Покупай только то, что пишешь в список покупок. Смотри, есть ли эти продукты/товары среди акционных. Сравнивай цены в магазинах. Не нужно затариваться всем только в одном магазине. Выбирай несколько мест, где можно совершать покупки.
Покупай онлайн
Часто стоимость оффлай может отличаться от той, что онлайн. В конце-концов, духи ты можешь выбрать в магазите, а вот заказать из через интернет. Это же касается и бытовой химии и средств личной гигиены.
Готовь еду дома
Если не покупать готовые блюда и полуфабрикаты, и не посещать кафе и рестораны, а готовить и питаться дома, можно тратить меньше средств на эту основную статью семейного бюджета. Конечно, совсем отказаться от вкусного латте или круассанчиков никто не говорит. Просто не так часто!