Семь работающих советов, как сэкономить семейный бюджет

Записывай доходы и расходы

Уже давно никто не пользуется "Домовой книгой" и зря. Ведь по записям можно понять, где можно было бы потерпеть с растратами, а где это было необходимо. Если лень писать в тетрадь — пользуйся таблицей Exel либо программами ведения семейного бюджета. Сейчас их очень много, например, CoinKeeper, Дребеньги, Cash Organizer, Monefy, Daily Budget и другие.

"Метод 5 конвертов"

Старый-добрый метод раскладывания своих заработанных денег в разные конверты в зависимости от целей. Например, в один конверт откладывай сбережения, в о втором — на ежедневные растраты (дорога на работу, покупки), в третьем — средства на оплату коммунальных услуг, четвертый и пятый — прочие збережения (на покупки или отдых).

"Метод 50-30-20"

Считается, что 50% средств – это основные расходы, (одежда, продукты питания, оплата услуг, медицина), 30% – это эмоциональные затраты (отпуска, развлечения, книги, курсы, концерты), а 20% – это сбережения.

Банк в помощь

Не смейся, но экономить деньги можно и через банк. Например, с каждой своей зарплаты отчислять определенную сумму на отдельный счет под процент. Эти деньги нельзя легко снять, а значит и потратить.

Следи за акциями и распродажами

Сэкономить даже на покупках очень легко. Покупай только то, что пишешь в список покупок. Смотри, есть ли эти продукты/товары среди акционных. Сравнивай цены в магазинах. Не нужно затариваться всем только в одном магазине. Выбирай несколько мест, где можно совершать покупки.

Покупай онлайн

Часто стоимость оффлай может отличаться от той, что онлайн. В конце-концов, духи ты можешь выбрать в магазите, а вот заказать из через интернет. Это же касается и бытовой химии и средств личной гигиены.

Готовь еду дома