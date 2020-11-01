Как краситься матовой помадой после 40

Матовая помада, столь популярная в последнее время, может создавать определенные трудности в любом возрасте, подчеркивая шелушения и неровности. Разбираемся, как правильно выбрать помаду после 40 лет — возраста появления первых заметных морщинок, пишет Lady.mail.ru.
Какие помады следует выбирать после 40
Мы традиционно считаем: возраст не должен сказываться на выборе одежды и макияжа, длины волос (вот сколько красоток 50+ ходит с локонами по пояс) и юбки, цвета ногтей и бровей. Однако, если говорить об общих правилах антивозрастного макияжа (иначе говоря, макияжа, который не подчеркнет складочки, морщинки, синеву под глазами и прочее), то тенденции следующие: яркие, кричащие оттенки могут подчеркнуть все ненужное. Так считает и профессиональный визажист и блогер Ирина Голубева.
– подсказывает Ирина.
Как ухаживать за губами после 40
Перед тем как наносить матовые помады на губы, подготовь кожу губ, а именно: очисти и увлажни. Для этого делай скраб 1—2 раза в неделю. Многие считают, что кожа губ не нуждается в отшелушивании, но на самом деле это не так: после скрабирования на губах проявляется свой натуральный пигмент.
Обязательно наноси увлажняющую маску (или бальзам) после скраба. Так ты поможешь своей коже хорошо напитаться увлажняющим средством. Маску, как правило, смывать не нужно, достаточно через 15—20 минут пропитать бумажным полотенцем излишки.
Как правильно наносить помаду для антивозрастного макияжа
Лучше всего использовать помады с ухаживающими компонентами (например, с витамином Е, касторовым маслом, маслом ши, кокосовым маслом) — они не только цвет зададут, но и о коже позаботятся. Главные правила по созданию антивозрастного макияжа такие: не подчеркивать контур губ в том случае, если у тебя большое количество морщин вокруг губ. Так ты будешь делать акцент на проблемной зоне, тем самым подчеркивать возраст.
Придать объем слишком тонким губам поможет тональный крем. Нанеси небольшое количество на середину верхней и нижней (уже накрашенных) губ и растушуй. Вместо крема можно использовать каплю блеска для губ.