Как краситься матовой помадой после 40

Какие помады следует выбирать после 40

Мы традиционно считаем: возраст не должен сказываться на выборе одежды и макияжа, длины волос (вот сколько красоток 50+ ходит с локонами по пояс) и юбки, цвета ногтей и бровей. Однако, если говорить об общих правилах антивозрастного макияжа (иначе говоря, макияжа, который не подчеркнет складочки, морщинки, синеву под глазами и прочее), то тенденции следующие: яркие, кричащие оттенки могут подчеркнуть все ненужное. Так считает и профессиональный визажист и блогер Ирина Голубева.

Я бы рекомендовала отдавать предпочтение приглушенным, матовым оттенкам. Они не будут выделять мелкие неровности вокруг губ,

– подсказывает Ирина.

Как ухаживать за губами после 40

Перед тем как наносить матовые помады на губы, подготовь кожу губ, а именно: очисти и увлажни. Для этого делай скраб 1—2 раза в неделю. Многие считают, что кожа губ не нуждается в отшелушивании, но на самом деле это не так: после скрабирования на губах проявляется свой натуральный пигмент.

Обязательно наноси увлажняющую маску (или бальзам) после скраба. Так ты поможешь своей коже хорошо напитаться увлажняющим средством. Маску, как правило, смывать не нужно, достаточно через 15—20 минут пропитать бумажным полотенцем излишки.

Как правильно наносить помаду для антивозрастного макияжа

Лучше всего использовать помады с ухаживающими компонентами (например, с витамином Е, касторовым маслом, маслом ши, кокосовым маслом) — они не только цвет зададут, но и о коже позаботятся. Главные правила по созданию антивозрастного макияжа такие: не подчеркивать контур губ в том случае, если у тебя большое количество морщин вокруг губ. Так ты будешь делать акцент на проблемной зоне, тем самым подчеркивать возраст.