Пять типов женщин, которые никогда не выходят замуж

Свобода дороже

Очень часто замужество ассоциируется с какими-то ограничениями: никакого саморазвития, никакой йоги, никаких встреч с подругами, путешествий и легкого образа жизни. Лишь дети, муж, дом и кулинарные книги. Мужчина — это всегда ответственность, и женщин часто это пугает. Особенно независимых женщин. И вот тогда психика, чтобы защитить себя, начинает приравнивать замужество к окончанию свободы. А кому этого захочется?

Сама себе босс

Финансово независимым женщинам довольно трудно встретить мужчину своего уровня. И даже не своего, а выше. Успешный мужчина не видит потребности в женщине, которая много работает. Зачем ему такая спутница жизни, если она не сможет о нем достойно позаботиться? Движение к цели и высокие заработки — все это больше присуще сильной половине. Поэтому второй тип не выходит замуж уже не из-за страха лишиться свободы, а потому что почти не может найти себе достойную пару. Бизнес-леди хорошо зарабатывают, поэтому хотят встретить мужчину выше уровнем: и по социальной лестнице, и по карьерной. Но найти такого им сложно: многих мужчин отталкивает напор и властный характер.

Рапунцель из башни

Такие девушки всегда ждут принца на белом «Мерседесе» и у них есть список с качествами, которые порой просто несовместимы в одном человеке. Ведь не просто так появилась фраза «я жду принца, а все остальные не подходят». Однако невозможно дождаться придуманного героя из фильма «Красотка». Нужно всегда помнить, что идеальных людей просто нет, и встретить такой безупречный набор в одном мужчине, скорее всего, невозможно. А если в природе не бывает такого мужчины, то и замуж выходить не за кого.

Жена-дочка

Очень распространенный типаж женщин, которые мечтают встретить мужчину-отца, который бы решал все ее проблемы — эмоциональные, финансовые, социальные и физические. Некоторым мужчинам это нравится, но есть одно но — если женщине 45+, то найти подходящего мужчину-отца уже гораздо сложнее. Здесь прослеживается одна закономерность: мужчин умиляют молодые инфантильные девушки. Если мужчина ищет ровесницу, то он автоматически не рассматривает инфантильную женщину, а хочет встретить подругу и партнера.

Я вас не хочу, у меня аллергия