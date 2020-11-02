Как похудеть без вреда для здоровья? Объясняет врач

Те, кто решил похудеть, далеко не всегда задумываются о влиянии диеты на организм. Кажется: вот сейчас сброшу 5 килограммов, и начну соблюдать все правила здорового питания. И что может со мной случиться за какие-то пару недель? На самом деле все не так просто, уверяет «Домашний Очаг».