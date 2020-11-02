Как похудеть без вреда для здоровья? Объясняет врач

Те, кто решил похудеть, далеко не всегда задумываются о влиянии диеты на организм. Кажется: вот сейчас сброшу 5 килограммов, и начну соблюдать все правила здорового питания. И что может со мной случиться за какие-то пару недель? На самом деле все не так просто, уверяет «Домашний Очаг».
1. Подбирайте физическую нагрузку соответственно исходному весу, возрасту, состоянию здоровья. Если вы много лет вообще не уделяли внимание физической активности, начинайте с самой щадящей нагрузки — плавания или прогулок. И постепенно увеличивайте интенсивность.
3. Не старайтесь изобрести велосипед. Конечно, каждый человек уникален, но основные методы работы с лишним весом давно отработаны. Поэтому если у вас есть возможность обратиться за консультацией к врачу спортивной медицины, диетологу, опытному тренеру, — обязательно ею воспользуйтесь.
6. Никогда не голодайте. Не используйте монодиеты, не убеждайте себя, что вы сейчас посидите на диете несколько дней, быстренько похудеете и все будет отлично. Здоровый вес — это не диета. Это образ жизни, который должен постепенно должен стать вашей привычкой.
8. Не опускайте руки. Если что-то идет не так, нужно отступить, подумать, посоветоваться. В итоге решение обязательно придет.