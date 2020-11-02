Пн, 2.11.2020

Как похудеть без вреда для здоровья? Объясняет врач

Диета. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Те, кто решил похудеть, далеко не всегда задумываются о влиянии диеты на организм. Кажется: вот сейчас сброшу 5 килограммов, и начну соблюдать все правила здорового питания. И что может со мной случиться за какие-то пару недель? На самом деле все не так просто, уверяет «Домашний Очаг».

1. Подбирайте физическую нагрузку соответственно исходному весу, возрасту, состоянию здоровья. Если вы много лет вообще не уделяли внимание физической активности, начинайте с самой щадящей нагрузки — плавания или прогулок. И постепенно увеличивайте интенсивность.

2. Не пренебрегайте медицинским обследованием перед началом работы над собой. Во‑первых, вы сможете увидеть свои слабые места: к примеру, недостаток некоторых витаминов или сбой в работе определенных органов могут приводить к замедлению метаболизма и появлению лишнего веса. Во‑вторых, будете знать, чего вам точно нельзя делать по состоянию здоровья.

3. Не старайтесь изобрести велосипед. Конечно, каждый человек уникален, но основные методы работы с лишним весом давно отработаны. Поэтому если у вас есть возможность обратиться за консультацией к врачу спортивной медицины, диетологу, опытному тренеру, — обязательно ею воспользуйтесь. 

4. Читайте и максимально собирайте информацию по вопросам снижения веса. Да, работа над собственным телом — это не только диета и физическая нагрузка. Будьте в курсе новостей — что-то из новых тенденций может вам пригодиться.
 
5. Ищите публикации, которые основаны на доказательной медицине, написаны профессионалами, сертифицированными специалистами. 

6. Никогда не голодайте. Не используйте монодиеты, не убеждайте себя, что вы сейчас посидите на диете несколько дней, быстренько похудеете и все будет отлично. Здоровый вес — это не диета. Это образ жизни, который должен постепенно должен стать вашей привычкой.

7. Сначала здоровье – потом тренировки. Нельзя ходить в спортивный зал с плохим самочувствием, с температурой и больным простудой. 

8. Не опускайте руки. Если что-то идет не так, нужно отступить, подумать, посоветоваться. В итоге решение обязательно придет.

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