Уход за кожей вокруг глаз: все ли мы делаем правильно?

Нужен ли крем для области вокруг глаз или можно обойтись хорошим увлажняющим средством?

Кожа вокруг глаз очень тонкая, поэтому для этой зоны необходимо отдельное средство ухода. Лучше всего для периорбитальной зоны использовать специальный крем с рН близким рН слезы, легкий по текстуре и не содержащий раздражающих ингредиентов. Так же для этой области существуют специальные сыворотки и маски.

Можно ли наносить средство вплотную к ресничному краю?

Необходимо отступать. Как бы ни были хороши косметические продукты, они не предназначены для закладывания в конъюнктивальный мешок. А именно туда косметика попадет при моргании, если нанести крем близко.

Есть смысл наносить крем на верхнее веко?

Крем нельзя наносить на подвижное веко, его нужно наносить на область под бровью (на косточку), двигаясь похлопывающими движениями от спинки носа к веку.

Насколько заметно косметическое средство может уменьшить выраженность морщин?