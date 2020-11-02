Чем финская женщина отличается от русской: пять главных отличий

Менталитеты людей в разных странах могут существенно отличаться. Это и вызывает взаимный интерес друг к другу и желание изучать культуры соседних и дальних стран. В этой статье речь пойдет о прекрасных жительницах Финляндии.

Собрали пять особенностей финок, которые могли бы быть интересными для русских женщин.

1. Уважительное отношение к личному пространству

Финские женщины также сдержаны в проявлении своих эмоций, как и немки. Белокурые жительницы Финляндии никогда не начнут расспрашивать своего собеседника о его делах или вести себя бестактно иным образом, потому что для них уважение к личному пространству партнера, друга или просто знакомого — в приоритете. Аналогичного поведения они ждут и в свой адрес.

Поэтому, финка никогда не допустит фамильярного отношения к себе.

2. Не комплексуют из-за внешности

Нордическое спокойствие финок распространяется также и на их восприятии себя. Среди них редко можно встретить девушек, которые бы заморачивались из-за своей внешности.

В отличие, например, от русских, которые тратят на косметику и бьюти-процедуры огромное количество времени и денег, финки легко могут обходиться базовыми средствами — увлажняющими и питательными кремами для кожи лица и тела. Финка никогда не потратить ползарплаты на то, чтобы замаскировать какие-то свои несовершенства.

Более того, она может подчеркнуть его, чтобы сделать акцент на своей уникальности. Так что, среди финских женщин часто можно встретить тех, кто не стесняется своих мимических морщин и не считает нужным закрашивать седину. Стоит поучиться у финок искусству принятия себя.

3. Удобство и скромность

В то время, как русских женщин отличает от представительниц других национальностей любовь к эффектным нарядам, макияжу и всеобщему вниманию, финки предпочитают вести абсолютно иную политику. Они не стремятся оказаться в центре внимания, финкам намного важнее чувствовать себя в комфорте и ходить в максимально удобной для них одежде.

Иными словами, если им нужно будет выбрать между кроссовками и туфлями на высоких каблуках, то, с вероятностью в 99,9 процентов они, не думая, отдадут предпочтение обуви на низком ходу. Финки никогда не пытаются произвести на мужчин впечатление, они в принципе не стремятся оказаться в центре мужского внимания.

Им намного важнее показать свою самодостаточность, в том числе и свободу от мнения окружающих.

4. Пунктуальность

Финки уважительно относятся не только к личному пространству, но и к времени — как к чужому, так и к своему. Если вы договоритесь встретиться с ними в определенное время, то, будьте уверены, что ваша финская знакомая не позволит себе опоздать. Также, знайте, что и вам лучше этого не делать, иначе вы можете подорвать доверие и уважение финки. Не помогут даже самые правдивые оправдания.

5. Не действуют импульсивно

В продолжении темы о деловых качествах финок, отметим, что представительницы этой страны — люди слова. В работе и жизни на них можно положиться, не боясь подставы.

Само собой, люди бывают разные, и в каждой национальности есть исключения, но большинство все-таки убеждены, что вести себя нужно именно так. Вы никогда не встретите финку, которая в процессе резко поменяет свое мнение и введет своего собеседника в заблуждение. Для нее подобное поведение — репутационный удар. Неважно идет ли речь о рабочих процессах или обычных житейских взаимоотношениях.