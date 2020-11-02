Что вы делаете неправильно на кухне: ТОП-15 советов от профессионалов

Оказывается, что жир после жарки бекона может стать соусом, а в будущие котлеты, для идеальной их формы и текстуры, нужно обязательно добавлять панировочные сухари. И это лишь две капли в море кулинарии.

Можете представить, сколько других тайн хранят профессиональные повара?

«Сегодня» собрал 15 кулинарных советов, которые сделают вашу еду еще вкуснее и презентабельнее.

Никогда не покупайте мясо в готовом маринаде

Любое мясо должно быть свежим. Маринадом скрывают подпортившийся продукт. Срок годности такого мяса, как правило, на исходе.

Не выбрасывайте жир после жарки бекона

Жир можно отфильтровать через бумажное полотенце, поместить в контейнер и держать в холодильнике. Потом его можно использовать для обжарки овощей – капусты, шпината. При этом учтите, что жир в беконе соленый. Соль в блюда, приготовленные на нем, добавлять не стоит.

Добавляйте пару капель яблочного уксуса в соус

Особенно когда готовить свой любимый соус для курицы или индейки.

Соль – только с ладони

Никогда не солите будущее блюдо с солонки, так вы не контролируете ее количество и можете пересолить. Отсыпьте необходимо количество на ладонь и солите.

Просушивать рыбу, мясо, овощи

Эти продукты перед готовкой должны пройти стадию просушки с помощью бумажных полотенец. В таком случае вы получите не водянистое блюда. Мясо будет с золотистой и хрустящей корочкой.

Правильно жарьте рыбу

После чистки дайте рыбе просохнуть. Затем положите рыбу на сковородку, прижмите. Жарьте до тех пор, пока кожица схватиться и уплотниться. То же самое и с другой стороной рыбы. Дальше – отправьте рыбу в печь – получите нежное мясо под золотистой хрустящей корочкой.

Карамелизируйте лук в сливочном масле с щепоткой сахара

Так лук получится румяней и сочней.

Подогрейте лимон, перед тем, как выдавливать сок

Так вы получите максимально больше сока. Его можно опустить на пару минут в горячую, не кипяток, воду.

Солите печень в конце готовки

Если посолите не в конце, не получите сочности. Печень будет пережаренной и твердой.

Немного белка в сметанный крем

Перед тем, как взбивать сметану для крема, добавьте белок куриного яйца – крем получится быстрей и более воздушным.

Яблоки для шарлотки обваляйте в муке

Чтобы кусочки яблок не падали на дно формы, перед приготовлением обваляйте их в муке.

Яйца для выпечки должны быть теплыми

Зачастую, во время подготовки теста, мы достаем яйца с холодильника и сразу же их разбиваем. Яйца в любом тесте должны быть комнатной температуры, так выпечка будет нежней по текстуре.

Панировочные сухари сделают котлеты хрустящими

Если в фарш для котлет добавить пару чайных ложек панировочных сухарей, то так они будут лучше держать форму и станут хрустящими.

Омлет станет воздушней с помощью крахмала

Во время сбивания яиц для омлета добавьте немного кукурузного крахмала – получите невероятное, нежное блюдо.

Не нужно строго придерживаться рецепта