Пн, 2.11.2020

Шесть ошибок в образе, которые увеличивают даже узкие бедра

Юбка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Недостатки фигуры легко скрыть, если подобрать правильный фасон одежды, уверяет wday.ru.

Кажется, нет ничего сложного в том, чтобы выбрать себе подходящие джинсы или юбку. В магазинах представлен огромный ассортимент моделей на любой вкус и цвет. Но некоторые фасоны подчеркивают недостатки вашей фигуры, а не ее достоинства. Одной из самых распространенных проблем являются бедра: часто они кажутся гораздо больше и привлекают к себе слишком много внимания. Рассказываем, каких вещей нужно избегать, чтобы не обречь себя на модный провал.

Неправильная посадка

Брюки или юбки с заниженной талией подходят далеко не всем, особенно если вы не уверены, что хотите привлечь все внимание к своим бедрам. Горизонтальная линия подчеркивает их объем, поэтому будьте осторожны. Ни в коем случае не стоит надевать обтягивающие джинсы с заниженной талией, когда вы обладаете широкими бедрами. В таком случае лучше выбрать модель с завышенной талией, например, бананы, кюлоты или клеш.

Белый цвет

 

Если вы не боитесь грязи и любите эксперименты, то белые брюки или джинсы — это ваш вариант. Не нужно бояться этого цвета, однако с ним определенно стоит быть осторожнее. Неважно, каким типом фигуры вы обладаете. Ошибка в выборе размера или неправильно подобранный силуэт увеличат бедра абсолютно всем. Чтобы иллюзия тени по бокам не сыграла с вами злую шутку, обратите внимание на джинсы фасона mom или модели прямого кроя. 

Горизонтальный яркий принт

Вещи с горизонтальным принтом всегда визуально увеличивают фигуру. Нет желания делать бедра еще шире, но хочется иметь в гардеробе яркие вещи? Не беда. Вертикальные полосы помогут вам добиться обратного результата: они удлинят силуэт и сделают вас стройнее. 

Узкие пестрые брюки

Облегающие брюки ярких цветов на улицах можно встретить все реже, однако любители выделяться из толпы все равно продолжают отдавать предпочтение этим моделям. Не стоит объяснять, что такое яркое пятно в образе всегда будет притягивать внимание именно к бедрам. Желтые и розовые оттенки наверняка увеличат вас в объемах. Приобретать узкие пестрые штаны стоит только в том случае, когда вы на 100% уверены в своем выборе.
 
Одежда не по типу фигуры
 

Мини-юбки подходят девушкам абсолютно любой комплекции. Главное, что нужно учитывать, — это тип фигуры. Обладательницам пышных форм не стоит носить слишком обтягивающие модели, а вот расклешенные юбки им отлично подойдут. То же самое касается и платьев. Если ваш тип фигуры «груша», ни в коем случае не надевайте облегающие наряды с блестками. Они увеличивают ваши бедра в несколько раз. Девушкам с узкими бедрами можно носить узкие мини-юбки, однако юбки-плиссе смотрятся на них гораздо лучше.

Сапоги ниже колена

 

Вы могли не догадываться об этом, но ваши бедра и обувь связаны напрямую. Бедра можно сделать стройнее, если вытянуть силуэт и выбрать модель до колена и выше. А вот сапоги ниже колена, напротив, зрительно урежут ноги и сделают вас больше в объемах.  

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