Шесть ошибок в образе, которые увеличивают даже узкие бедра

Кажется, нет ничего сложного в том, чтобы выбрать себе подходящие джинсы или юбку. В магазинах представлен огромный ассортимент моделей на любой вкус и цвет. Но некоторые фасоны подчеркивают недостатки вашей фигуры, а не ее достоинства. Одной из самых распространенных проблем являются бедра: часто они кажутся гораздо больше и привлекают к себе слишком много внимания. Рассказываем, каких вещей нужно избегать, чтобы не обречь себя на модный провал.
Неправильная посадка
Брюки или юбки с заниженной талией подходят далеко не всем, особенно если вы не уверены, что хотите привлечь все внимание к своим бедрам. Горизонтальная линия подчеркивает их объем, поэтому будьте осторожны. Ни в коем случае не стоит надевать обтягивающие джинсы с заниженной талией, когда вы обладаете широкими бедрами. В таком случае лучше выбрать модель с завышенной талией, например, бананы, кюлоты или клеш.
Белый цвет
Если вы не боитесь грязи и любите эксперименты, то белые брюки или джинсы — это ваш вариант. Не нужно бояться этого цвета, однако с ним определенно стоит быть осторожнее. Неважно, каким типом фигуры вы обладаете. Ошибка в выборе размера или неправильно подобранный силуэт увеличат бедра абсолютно всем. Чтобы иллюзия тени по бокам не сыграла с вами злую шутку, обратите внимание на джинсы фасона mom или модели прямого кроя.
Горизонтальный яркий принт
Вещи с горизонтальным принтом всегда визуально увеличивают фигуру. Нет желания делать бедра еще шире, но хочется иметь в гардеробе яркие вещи? Не беда. Вертикальные полосы помогут вам добиться обратного результата: они удлинят силуэт и сделают вас стройнее.
Узкие пестрые брюки
Мини-юбки подходят девушкам абсолютно любой комплекции. Главное, что нужно учитывать, — это тип фигуры. Обладательницам пышных форм не стоит носить слишком обтягивающие модели, а вот расклешенные юбки им отлично подойдут. То же самое касается и платьев. Если ваш тип фигуры «груша», ни в коем случае не надевайте облегающие наряды с блестками. Они увеличивают ваши бедра в несколько раз. Девушкам с узкими бедрами можно носить узкие мини-юбки, однако юбки-плиссе смотрятся на них гораздо лучше.
Сапоги ниже колена
Вы могли не догадываться об этом, но ваши бедра и обувь связаны напрямую. Бедра можно сделать стройнее, если вытянуть силуэт и выбрать модель до колена и выше. А вот сапоги ниже колена, напротив, зрительно урежут ноги и сделают вас больше в объемах.