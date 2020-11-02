Шесть ошибок в образе, которые увеличивают даже узкие бедра

Кажется, нет ничего сложного в том, чтобы выбрать себе подходящие джинсы или юбку. В магазинах представлен огромный ассортимент моделей на любой вкус и цвет. Но некоторые фасоны подчеркивают недостатки вашей фигуры, а не ее достоинства. Одной из самых распространенных проблем являются бедра: часто они кажутся гораздо больше и привлекают к себе слишком много внимания. Рассказываем, каких вещей нужно избегать, чтобы не обречь себя на модный провал.

Неправильная посадка

Брюки или юбки с заниженной талией подходят далеко не всем, особенно если вы не уверены, что хотите привлечь все внимание к своим бедрам. Горизонтальная линия подчеркивает их объем, поэтому будьте осторожны. Ни в коем случае не стоит надевать обтягивающие джинсы с заниженной талией, когда вы обладаете широкими бедрами. В таком случае лучше выбрать модель с завышенной талией, например, бананы, кюлоты или клеш.

Белый цвет