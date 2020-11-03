Лезут волосы - это нехватка витамина В9: что есть, чтобы восполнить его запас

Устали и начали испытывать раздражительность по любому, даже самому незначительному поводу? Не исключено, что в вашем организме наблюдается острая нехватка витамина В9 (его также называют фолиевой кислотой). Ярким симптомом его дефицита также является выпадение волос, которое начинается неожиданно и, как многие думают, беспричинно.
Ежедневно взрослый человек должен радовать свой организм 400 мкг витамина В9 - такова его минимальная суточная потребность. Но в каких продуктах его брать, и сколько их нужно съесть для восполнения запасов?
Арахис
Приличное количество фолиевой кислоты содержится во многих сортах орехов, но больше всего ее в арахисе - около 240 мкг на 100 г продукта (для восполнения суточной дозы витамина В9 вам нужно съедать менее 200 г этого продукта). Регулярное употребление арахиса приводит к улучшению состояния кожи, а также предотвращает раннее появление морщин - такой эффект достигается, благодаря Омега-3. Однако не забывайте, что чрезмерное употребление орехов противопоказано людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником.
Белые грибы
Богатым источником фолиевой кислоты являются белые грибы, в 100 г которых содержится 140 мкг данного вещества. Для восполнения запаса витамина В9 лучше всего употреблять в пищу этот продукт сушеным. Кроме того, регулярное употребление белых грибов в таком виде приводит к укреплению иммунитета, в результате чего сопротивляемость организма инфекциям усиливается в разы.
Семечки
Семечки, как и орехи, тоже богаты витамином В9. Правда, для восполнения запаса фолиевой кислоты лучше употреблять их в сыром виде. В 100 г семян подсолнечника содержится около 230 г витамина В9, что делает их надежным источником данного вещества. Специалисты уверяют, что фолиевая кислота намного лучше усваивается в сочетании с витаминами Е, С, а также В6 и В12 - все они есть в семенах подсолнечника. Правда, не стоит забывать об одной особенности этого, бесспорно, ценного продукта - высокой калорийности (в 100 г семечек содержится почти 600 ккал).
Соя
Ровно половина суточной нормы витамина В9 (200 мкг) содержится в 100 г сои. Именно по этой причине данный продукт рекомендуют включать в рацион женщин, планирующих беременность (в этот период женский организм особенно нуждается в витамине В9), но во время вынашивания плода ее употребление противопоказано. Обязательно учтите, что соя - это такой продукт, который нужно употреблять умеренно. Причина - в содержании в данном виде бобовых фитиновой кислоты, поступление которой в организм блокирует способность организма усваивать такие ценные микроэлементы, как цинк, магний, кальций, железо и медь.
Петрушка
Свежая зелень петрушки - настоящее счастье для организма. В 100 г этого продукта сдержится 1/4 часть суточной нормы фолиевой кислоты и масса других витаминов и минералов, за которые организм отблагодарит вас слаженной и стабильной работой. Петрушка - это надежное и натуральное средство, помогающее бороться с неровным тоном кожи, морщинами. В составе этой зелени присутствуют компоненты, оказывающие эффективное содействие в борьбе с патогенными микроорганизмами, вызывающими воспаления разного рода, пишет fb.ru.