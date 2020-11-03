Лезут волосы - это нехватка витамина В9: что есть, чтобы восполнить его запас

Ежедневно взрослый человек должен радовать свой организм 400 мкг витамина В9 - такова его минимальная суточная потребность. Но в каких продуктах его брать, и сколько их нужно съесть для восполнения запасов?

Арахис

Приличное количество фолиевой кислоты содержится во многих сортах орехов, но больше всего ее в арахисе - около 240 мкг на 100 г продукта (для восполнения суточной дозы витамина В9 вам нужно съедать менее 200 г этого продукта). Регулярное употребление арахиса приводит к улучшению состояния кожи, а также предотвращает раннее появление морщин - такой эффект достигается, благодаря Омега-3. Однако не забывайте, что чрезмерное употребление орехов противопоказано людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником.

Белые грибы

Богатым источником фолиевой кислоты являются белые грибы, в 100 г которых содержится 140 мкг данного вещества. Для восполнения запаса витамина В9 лучше всего употреблять в пищу этот продукт сушеным. Кроме того, регулярное употребление белых грибов в таком виде приводит к укреплению иммунитета, в результате чего сопротивляемость организма инфекциям усиливается в разы.

Семечки

Семечки, как и орехи, тоже богаты витамином В9. Правда, для восполнения запаса фолиевой кислоты лучше употреблять их в сыром виде. В 100 г семян подсолнечника содержится около 230 г витамина В9, что делает их надежным источником данного вещества. Специалисты уверяют, что фолиевая кислота намного лучше усваивается в сочетании с витаминами Е, С, а также В6 и В12 - все они есть в семенах подсолнечника. Правда, не стоит забывать об одной особенности этого, бесспорно, ценного продукта - высокой калорийности (в 100 г семечек содержится почти 600 ккал).

Соя

Ровно половина суточной нормы витамина В9 (200 мкг) содержится в 100 г сои. Именно по этой причине данный продукт рекомендуют включать в рацион женщин, планирующих беременность (в этот период женский организм особенно нуждается в витамине В9), но во время вынашивания плода ее употребление противопоказано. Обязательно учтите, что соя - это такой продукт, который нужно употреблять умеренно. Причина - в содержании в данном виде бобовых фитиновой кислоты, поступление которой в организм блокирует способность организма усваивать такие ценные микроэлементы, как цинк, магний, кальций, железо и медь.

Петрушка