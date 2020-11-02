Десять незаменимых сумок, которые должны быть у каждой модницы

Сегодня мы разберемся, какие модели сумок должны однозначно быть у каждой модницы.

Маленькая черная сумочка

Считается, что маленькое черное платье должно быть у каждой женщины. Такое же правило действует и для сумок. Безусловно, самой классической будет сумка от Chanel с длинным металлическим ремешком. Подобные сумки в настоящее время можно также найти и у других модных домов. Приобретая такой вариант, вы отлично инвестируете свои деньги, поскольку черная сумочка никогда не выйдет из моды.

Вместительная сумка бежевого оттенка

Прекрасный вариант для повседневной жизни. Можно смело выбирать вместительную сумку бежевых или светло-коричневых оттенков. Такие цвета являются достаточно универсальными, и бежевая сумка однозначно подойдет к любому луку. Помимо этого, вы сможете собрать целиком образ.

Клатч в стиле кэжуал

Очень часто женщины не хотят брать с собой большую, вместительную сумку. Только совсем без сумки обойтись невозможно, и для этих случаев прекрасно подойдет небольшой клатч. Данная модель является не совсем маленькой, куда поместится только телефон и ничего больше. Это удобный и вместительный клатч-конверт, обладающий удобной ручкой.

Клатч для особых случаев

Красивый и оригинальный клатч, способный сделать даже из самого простого и повседневного наряда праздничный. Данная модель выполнена из металлизированной кожи. Помимо этого, такой клатч прекрасно подходит для различных торжественных мероприятий. Только помните, одежда с такой сумкой должна быть однотонных и спокойных оттенков, иначе ваш образ окажется слишком блестящим.

Сумка почтальона

Сумка бежевого оттенка с короткими ручками прекрасно подходит для повседневной жизни и походов на работу, учебу. А вот для активного отдыха замечательной и незаменимой окажется сумка почтальона. Руки окажутся свободными, а все необходимое будет с вами. И уследить за вещами будет просто, поскольку все окажется у вас под рукой.

Маленькая сумка через плечо

Когда вы весело проводите время на вечеринке, то следить за сумкой абсолютно не хочется. Для таких случаев дизайнеры разработали небольшую сумку, которую можно носить через плечо.

Сумка с историей

Можно получить сумку, имеющую большую историю, от своих родственников. Но не всегда такое возможно, и расстраиваться в данном случае не стоит. Поскольку можно приобрести саму классическую сумку и начать собственную семейную традицию.

Экстравагантная сумка

Порой каждая модница желает, чтобы в толпе на нее обращали внимание абсолютно все. Для этих целей прекрасно подойдет экстравагантный вариант женской сумочки. Могут быть различные цветные узоры, бахрома или вышивка — можно смело выбрать то, что нравится именно вам.

Яркая сумка

Чтобы к вам было приковано все внимание, можно выбрать яркие сумки красных, желтых, зеленых, фиолетовых оттенков. Не менее стильно будет смотреться и цвет электрик. Главное помните, что обувь не должна быть в тон сумки.

The Weekender

Отличная сумка, в которой поместятся все вещи для длительного путешествия. Можно смело выбирать модели сумок с интересными рисунками, или выполненные из необычного материала.

А вы знали, что разнообразные аксессуары также можно коллекционировать, ведь самые необычные и редкие модели сумок могут стать настоящим образцом современного искусства.