Как красиво соблазнять мужчину: приемы и техника соблазнения

Как привлечь внимание и удержать любого понравившегося мужчину — универсальные правила соблазнения подсказывает «Лиза».
Согласно статистике, численность представителей сильного пола меньше, чем прекрасных дам. Как же не остаться без мужчины и заполучить при этом самого лучшего? Только соблазнить его самой. Уловки соблазнения освоить не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но очень важно взять их на заметку, и тогда понравившийся мужчина (независимо от его статуса и возраста) будет твой.
Как воспринимают мужчины женщин
Многие думают, что для обольщения мужчины нужно выглядеть как можно ярче, открытее и раскованнее. Но это не совсем так. Внешний вид, безусловно, важен. Но этого недостаточно.
Женские черты, которые не нравятся мужчинам
- Излишняя самовлюбленность
- Легкодоступность
- Навязчивость
- Болтливость
- Развязность и вульгарность (злоупотребление нецензурной лексикой, алкоголем)
- Корыстность
- Неряшливость
- Неухоженность
- Отсутствие женственности
Если все это к тебе не относится, ты уже на полпути к успеху в технике обольщения.
Этапы соблазнения
Важно учесть все эти этапы и применять их все. Какой точно сработает на интересного тебе мужчину, сказать заранее нельзя. Некоторые больше любят глазами, других впечатляет общение, третьих — запахи, и т.д.
Главное — не действовать слишком нарочито. Элемент охоты должен присутствовать, но не чересчур навязчивый.
Вот в каком порядке действуем: приводим в порядок внешний вид; выбираем идеальный аромат; оттачиваем взгляд; пускаем в ход жесты для обольщения; тренируем манеру говорить и верный способ общения.
Техника соблазнения
Внешний вид
Прежде всего, стоит запомнить, что, если ты исключительно ради мужчины наносишь тонну косметики и встаешь на шпильки, рано или поздно он разглядит, что это — лишь маска. Важно следить за собой, быть ухоженной, привести в порядок волосы, ногти, уделять внимание лицу и телу.
Мужчин привлекает женственность. Но не вульгарность. Не нужно перебарщивать с косметикой. Достаточно подчеркнуть ту часть лица, к которой ты особенно хочешь привлечь внимание, и свою естественную красоту в целом. Кроме того, всегда важно учитывать место и время встречи. Излишне яркий макияж днем будет неуместен.
Что касается одежды, то многие до сих пор думают, что чем ее меньше, тем легче соблазнить мужчину — это вовсе не так. Большое количество обнаженного тела давно перестало быть тайной. А вот если на тебе будет наряд по фигуре, в котором будет открыто (или приоткрыто) что-то одно, такая загадка привлечет гораздо сильнее.
В чересчур открытом наряде ты рискуешь быть принятой за девушку легкого поведения, как минимум, за слишком доступную девушку, но ведь это тебе совсем не нужно.
Запах
Аромат выступает своего рода якорем. Если молодой человек постоянно будет видеть тебя и слышать твой конкретный аромат, он будет ассоциировать его исключительно с тобой. Узнав его где-то в другом месте, он уже будет думать только о тебе.
Самый идеальный запах для мужчины — естественный аромат женского тела. Но его можно чуть скрасить своим любимым запахом. Только немного, не нужно выливать на себя полфлакона — иначе можно получить исключительно обратный эффект.
Взгляд
Визуальный контакт поможет тебе легко завоевать внимание. Запомни простую технику. Постарайся поймать взгляд мужчины, удержи его буквально на пару секунд, а затем отведи глаза в сторону и слегка улыбнись (мягкой улыбкой, без тени насмешки). Такое поведение вызовет ощущение интриги, заинтересует. После он сам будет стараться ловить твой взгляд.
Также можно украдкой взглянуть на мужчину через плечо. Если он обратил внимание, сразу отводи взгляд. Только не нужно смотреть на него долго в ожидании, когда же он заметит. Не сработало сразу, отвернись и повтори попозже.
Жесты
Невербальные знаки воспринимаются сильным полом на уровне инстинктов, а также заставляют его обратить внимание на те части тела, которыми ты подаешь сигналы, на твою фигуру в целом, разбудит фантазию. Важно делать их достаточно небрежно, легко, даже если до этого ты несколько дней тренировалась перед зеркалом, и ненавязчиво.
Жесты соблазнения:
- игра с волосами (накручивание локона на палец)
- Покусывание нижней губы
- Закидывание ноги на ногу
- Игра с туфелькой
- Поглаживание плеча
- Наклон в его сторону
Манера разговора
Чтобы завладеть вниманием мужчины, поработай над голосом. Не всем от природы дан чувственный тембр, но его можно создать и оттренировать. Любому молодому человеку он очень понравится.
Низкие ноты более соблазнительны — чтобы добиться их, стоит говорить чуть тише, спокойнее. Никакого визгливого тона.
Но важно и не то, как ты говоришь, а еще — о чем. Мужчины любят, когда женщина откровенна (но без пошлостей на начальных этапах). Например, скажи, как было бы здорово иметь домик у моря. И вполголоса добавь, что ты бы иногда плавала там голышом. Поверь, фантазия твоего спутника сразу включится.
Правила поведения
Не будь «снежной королевой». Холодные и неприступные женщины уже давно никого не привлекают. Более того, с ними даже общаться не сильно хочется, ведь мужчина просто не знает, как к такой подступиться. Чтобы красиво соблазнить мужчину, нужно быть легкой, общительной, веселой, позитивной, дружелюбной. Должно складываться впечатление, что ты довольна собой и своей жизнью. К такой жизни мужчина сразу захочет примкнуть сам и уже он будет тебя соблазнять.
Говори комплименты и хвали. Но не льсти и не переусердствуй. Но похвали за что-то приятное, что сделал мужчина (для тебя или вообще), оцени его увлечения. Комплимент должен звучать искренне.
Проявляй интерес. Спроси, как дела, интересуйся событиями его жизни, но не будь навязчивой и слишком любопытной.
Слушай его. Отстраненно кивающая женщина никого не соблазнит. Слушай, о чем он говорит. Демонстрируй заинтересованность. Периодически вставляй в его монолог какие-то фразы по делу. Задавай дополнительный вопросы. Покажи, что ты внимательна к нему, что он действительно для тебя важен.
Помни о телесном контакте. Он должен быть ненавязчивым, но именно он очень возбуждает и соблазняет. Пожимая руку, ненавязчиво коснись запястья. Во время разговора наклонись и как бы задень его плечо. Попробуй шепнуть что-нибудь на ухо (этот прием действует безотказно даже без прикосновения). Ну и конечно, не отказывай в танце, позволь ему к себе прикоснуться.
Как соблазнить зрелого мужчину
Если тебе понравился мужчина намного старше тебя, чтобы соблазнить его, важно учесть его главные страхи и показать ему, что они — беспочвенны.
Он боится, что его просто используют ради денег. Покажи, что тобой не движет алчность. Не проси сразу же подарки сама и искренне радуйся тем, что преподнесет он. Позволяй ему ухаживать за собой, и ему захочется делать это чаще.
Его страшат возможные проблемы с потенцией. Вдруг в нужный момент что-то пойдет не так, и молодая девушка будет о нем не лучшего мнения. Относись к таким моментам тактично и спокойно. Больше читай о том, как возбудить мужчину в его возрасте.
Ему не хочется, чтобы его бросали ради молодых. А вдруг молодая кровь в избраннице заиграет, и она переключится на сверстников. Будь открытой, спокойно рассказывай, где и с кем была, покажи, что тебе можно доверять, и что молодые парни для тебя — неинтересные юнцы. Главное, не подчеркивай, что ты так молода, а он — уже не молод. Но и стараться быть слишком взрослой не нужно, он ценит твой дух молодости.
Боится, что им будет друг с другом неинтересно. Это довольно популярный миф, но даже молодые девушки могут быть достаточно начитанными и развитыми, чтобы поддержать беседу со зрелым, опытным мужчиной. Для этого просто заговори с ним, вплети в разговор что-нибудь интересное, покажи, что тебе знакомы события или известные люди времен его молодости. И, слушая его, реагируй живо, а не фразами: «Я тогда еще не родилась». Даже если все это не знакомо, слушай его с интересом, покажи, что хочешь развиваться, попробуй заинтересоваться его увлечениями.
Как соблазнить мужчину младше себя
Если тебе понравился более молодой, чем ты, мужчина, приемы соблазнения таковы
Покажи все свои лучшие качества — фигуру, активность, чувство юмора, позитивность, уверенность, при этом легкость. Обязательно следи за внешним видом. Не будь слишком консервативной. Но не молодись. И не будь вульгарной. Ты должна выглядеть уверенно, современно, но по возрасту.
Сегодня пары, где женщина старше, популярны даже среди звезд, и молодым людям такое может очень льстить. Включи полную жизни соблазнительницу, пусть ему будет приятно твое внимание.
Поменьше говори с ним о вещах, о которых он вряд ли знает в силу молодости. Найдите общие интересы — такие могут быть даже у разных поколений. При этом расширяй собственные интересы, веди активный образ жизни, тогда у вас будет еще больше общих взглядов.
Попроси его помощи или совета в чем-то, в чем он точно разбирается. Он будет польщен и счастлив помочь, почувствовать себя сильным, умным, даже защитником.
Не ври о своем возрасте. Не притворяйся моложе. Рано или поздно он все равно узнает. Будь уверена в себе. Зрелые женщины привлекают молодежь именно уверенностью, опытом, мудростью.