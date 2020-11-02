Как красиво соблазнять мужчину: приемы и техника соблазнения

Согласно статистике, численность представителей сильного пола меньше, чем прекрасных дам. Как же не остаться без мужчины и заполучить при этом самого лучшего? Только соблазнить его самой. Уловки соблазнения освоить не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но очень важно взять их на заметку, и тогда понравившийся мужчина (независимо от его статуса и возраста) будет твой.

Как воспринимают мужчины женщин

Многие думают, что для обольщения мужчины нужно выглядеть как можно ярче, открытее и раскованнее. Но это не совсем так. Внешний вид, безусловно, важен. Но этого недостаточно.

Женские черты, которые не нравятся мужчинам

Излишняя самовлюбленность Легкодоступность Навязчивость Болтливость Развязность и вульгарность (злоупотребление нецензурной лексикой, алкоголем) Корыстность Неряшливость Неухоженность Отсутствие женственности

Если все это к тебе не относится, ты уже на полпути к успеху в технике обольщения.

Этапы соблазнения

Важно учесть все эти этапы и применять их все. Какой точно сработает на интересного тебе мужчину, сказать заранее нельзя. Некоторые больше любят глазами, других впечатляет общение, третьих — запахи, и т.д.

Главное — не действовать слишком нарочито. Элемент охоты должен присутствовать, но не чересчур навязчивый.

Вот в каком порядке действуем: приводим в порядок внешний вид; выбираем идеальный аромат; оттачиваем взгляд; пускаем в ход жесты для обольщения; тренируем манеру говорить и верный способ общения.

Техника соблазнения

Внешний вид

Прежде всего, стоит запомнить, что, если ты исключительно ради мужчины наносишь тонну косметики и встаешь на шпильки, рано или поздно он разглядит, что это — лишь маска. Важно следить за собой, быть ухоженной, привести в порядок волосы, ногти, уделять внимание лицу и телу.

Мужчин привлекает женственность. Но не вульгарность. Не нужно перебарщивать с косметикой. Достаточно подчеркнуть ту часть лица, к которой ты особенно хочешь привлечь внимание, и свою естественную красоту в целом. Кроме того, всегда важно учитывать место и время встречи. Излишне яркий макияж днем будет неуместен.

Что касается одежды, то многие до сих пор думают, что чем ее меньше, тем легче соблазнить мужчину — это вовсе не так. Большое количество обнаженного тела давно перестало быть тайной. А вот если на тебе будет наряд по фигуре, в котором будет открыто (или приоткрыто) что-то одно, такая загадка привлечет гораздо сильнее.

В чересчур открытом наряде ты рискуешь быть принятой за девушку легкого поведения, как минимум, за слишком доступную девушку, но ведь это тебе совсем не нужно.

Запах