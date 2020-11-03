Как правильно рассказать ребенку о разводе родителей

Для детей развод родителей — это психологическая травма. Не стоит думать, что маленькие сын или дочь не понимают, что происходит, пишет «Лиза».
Обмениваясь клятвами верности, ни одна по-настоящему любящая пара не задумывается о том, что их любовь когда-нибудь может исчерпать себя. Но это, к сожалению, происходит. Не буду сейчас перечислять причины, из-за которых разваливаются браки. Да они и не так важны, если у двух взрослых, не сумевших сохранить брак, есть ребенок или несколько.
Для детей развод родителей — это психологическая травма. Не стоит думать, что маленькие сын или дочь не понимают, что происходит.
Именно поэтому бывшим супругам нужно суметь абстрагироваться от взаимных претензий друг к другу и действовать в тандеме, если они не хотят травмировать психику своего малыша.
Ради ребенка вам придется научиться взаимодействовать с некогда любимым человеком в ином контексте. Вы должны стать друг другу партнерами по воспитанию ребенка.
Как бы сильно вы не были обижены на бывшего мужа или жену, нельзя демонизировать его (ее) в глазах малыша. Вместо этого «заройте топор войны» и точно убедитесь, что вы оба хотите развестись.
Да, это странно звучит, но довольно часто супруги меняют свое решение, при этом совершенно не обращая внимания на то, как на ситуацию реагирует их ребенок. Так быть не должно.
И уже тем более, какой бы ни была ссора, нельзя манипулировать партнером через малыша, пугая разводом. Помните — взрослый вы. Не приплетайте в свои ссоры ребенка.
Не скрывайте правду
Эту грустную правду не стоит скрывать от своего чада как минимум по двум причинам:
- во-первых, такое невозможно скрыть, так или иначе ребенок поймет, почему папа условно постоянно в командировках;
- во-вторых, ваши сын или дочь вправе знать, что происходит в семье
Честный разговор даст ребенку возможность также откровенно выразить свою реакцию.
Дети, особенно младшие школьники и подростки, часто думают, что они в состоянии примирить родителей. Они же не знают всех «подводных камней». Поэтому в разговоре тет-а-тет объясните ребенку, что ваше решение окончательное и бесповоротное.
Ему сложно будет это принять, но горькая истина, как известно, куда лучше, чем безосновательная надежда и тем более, чем сахарная ложь.
Его вины в этом нет
Ребенок должен понимать, что он никак не мог повлиять на случившееся — ни его поведение, ни его оценки в школе, ни еще что-нибудь здесь ни при чем.
Эти вещи только кажутся элементарными, на деле — они очень важны. Не пренебрегайте подобными разговорами. Помните, ребенок воспринимает взрослые процессы в соответствии со своим возрастом.
Дайте время
Развод «выкачивает» огромное количество энергии, поэтому сложно правильно распределить оставшийся ресурс, но выкрутиться все-таки придется. Проявите эмпатию к ребенку, не зацикливайтесь на своих переживаниях и не требуйте от подростка или школьника младшего возраста быстрого принятия того факта, что его родители теперь не вместе. Это невозможно.
Для проживания такого процесса понадобится время — от 6 месяцев до 1 года. Будьте готовы к тому, что в этот период у ребенка могут появиться плохие оценки в школе и ухудшится поведение.
Это нормальная неосознанная реакция, будьте терпимы, но не пускайте ситуацию на самотек. Всегда ведите диалог со своим чадом.
Не обнуляйте второго родителя
Он хоть и в праве знать, что происходит в его семье, но должен видеть дозированную часть отношений родителей. Поэтому скажите своему чаду примерно следующее: «Как пара мы не вместе, но как родители мы связаны навсегда. Ничто не повлияет на нашу любовь к тебе».
Уважайте ребенка и не отрабатывайте свои обиды на партнера через него. Забудьте про фразу: «Ты, как твоя мать\отец...». В душе ребенка родители равнозначны. Если не справляетесь со своим состоянием — обратитесь за помощью к психологу.
Помните. Это вы выбрали сначала себе партнера, а потом родился ребенок.
Не обвиняйте ребенка во всех своих бедах с бывшим и никогда не задавайте вопрос, кого он любит больше — маму или папу. Подпитывая таким образом свое эго, вы развиваете у ребенка чувство вины перед тем родителем, которого он отверг, желая угодить второму.
Вы должны стремиться к тому, чтобы их чадо продолжал свободно выражать свою любовь и к маме, и к папе, не боясь предать никого из них. С этой задачей сложно справиться, но любящим родителям, которые приняли решение развестись, нужно это сделать.
Также экс-супруги не должны стесняться обращаться к детскому психологу, это позволит свести к минимуму психологическую травму.