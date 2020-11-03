Как правильно рассказать ребенку о разводе родителей

Обмениваясь клятвами верности, ни одна по-настоящему любящая пара не задумывается о том, что их любовь когда-нибудь может исчерпать себя. Но это, к сожалению, происходит. Не буду сейчас перечислять причины, из-за которых разваливаются браки. Да они и не так важны, если у двух взрослых, не сумевших сохранить брак, есть ребенок или несколько.

Для детей развод родителей — это психологическая травма. Не стоит думать, что маленькие сын или дочь не понимают, что происходит.

Именно поэтому бывшим супругам нужно суметь абстрагироваться от взаимных претензий друг к другу и действовать в тандеме, если они не хотят травмировать психику своего малыша.

В этой статье ты узнаешь, как лучше рассказать ребенку о разводе. Надеюсь, что эта памятка тебе никогда не пригодится. «Зарыть топор войны»

Ради ребенка вам придется научиться взаимодействовать с некогда любимым человеком в ином контексте. Вы должны стать друг другу партнерами по воспитанию ребенка.

Как бы сильно вы не были обижены на бывшего мужа или жену, нельзя демонизировать его (ее) в глазах малыша. Вместо этого «заройте топор войны» и точно убедитесь, что вы оба хотите развестись.

Да, это странно звучит, но довольно часто супруги меняют свое решение, при этом совершенно не обращая внимания на то, как на ситуацию реагирует их ребенок. Так быть не должно.

И уже тем более, какой бы ни была ссора, нельзя манипулировать партнером через малыша, пугая разводом. Помните — взрослый вы. Не приплетайте в свои ссоры ребенка.

Не скрывайте правду

Если оба партнера точно настроены на разрыв отношений, то они должны выбрать день и время, когда смогут сообщить о своем решении ребенку.

Эту грустную правду не стоит скрывать от своего чада как минимум по двум причинам:

во-первых, такое невозможно скрыть, так или иначе ребенок поймет, почему папа условно постоянно в командировках;

во-вторых, ваши сын или дочь вправе знать, что происходит в семье

Честный разговор даст ребенку возможность также откровенно выразить свою реакцию.

Важно! Не ругайте и не злитесь на ребенка за его реакцию.

Назад дороги нет

Дети, особенно младшие школьники и подростки, часто думают, что они в состоянии примирить родителей. Они же не знают всех «подводных камней». Поэтому в разговоре тет-а-тет объясните ребенку, что ваше решение окончательное и бесповоротное.

Ему сложно будет это принять, но горькая истина, как известно, куда лучше, чем безосновательная надежда и тем более, чем сахарная ложь.

Его вины в этом нет