Привет из 90-х: восемь вещей, которые вернулись в моду спустя 30 лет

Тренды непрерывно повторяются: все новое – это хорошо забытое старое, и мода 90-х – тому подтверждение.

Объемные шорты с высотой до колен

Отлично смотрятся на женщинах высокого и среднего роста.

Являются основой как для простых образов (футболка, толстовка, кроссовки), так и для более сложных и даже вечерних (высокие сапоги, длинные пальто и куртки, объемные украшения).

Джинсовая куртка

На смену приталенным, обтягивающим фасонам пришли куртки оверсайз. Укороченные, объемные, с мехом – словом, любые подойдут для женщин разных возрастов и комплекций.

Идеальны для повседневной носки, гармонируют с джинсами, брюками, обувью на плоской подошве.

Сумка-багет

Тренд 2020 года. Преимущество этой модели – универсальность. С легкостью дополнит любой образ: повседневный, деловой, вечерний и даже спортивный. Можно бесконечно экспериментировать с цветами и типом ремешка. Советую заглянуть в секонд-хенды, есть шанс, что вам удастся заполучить эту красавицу.

Джинсовые юбки

Незаменимая вещь базового гардероба. Актуальными фасонами считаются модели ниже колена. Отлично подойдут для женщин крупной комплекции в сочетании с объемной рубашкой или блузой.

Привычные мини-юбки, модели на пуговицах, юбки-трапеции и с необработанным краем будут выигрышно смотреться на стройных девушках в сочетании с ботинками, туфлями и босоножками.

Вещи с принтом «тай-дай»

Писк моды, который обрел популярность у западных исполнителей. Главное преимущество – доступность. Почувствуйте себя дизайнером и сделайте принт самостоятельно в домашних условиях.

Разноцветная футболка, платье, джинсы и даже сумка отлично дополнят образ, а главное – сделают вещь неповторимой. Для любителей мягких оттенков рекомендуется сведение контрастов к минимуму (черный с синим или оранжевым, бирюзовый с белым).

Платье в бельевом стиле

Come back из 90-х. Рекомендованная длина – ниже колена. Выбирайте плотную ткань с матовым блеском: материал с блестящими фактурами подчеркивает все нюансы фигуры. Рекомендуется носить с классическим пиджаком, с базовыми и акцентными майками и футболками, с объемным и удлиненным свитером, с рубашками, пуловерами. Объемные украшения отлично дополнят образ.

Береты

Неизменная классика, которая придаст образу легкий французский шарм. Вязаные, фетровые, кожаные – прекрасно сочетаются как с классическими образами (пиджак, пальто, платье, мюли или туфли-лодочки), так и с дерзкими (джинсовая и кожаная куртки, грубые ботинки и кроссовки).

Не бойтесь акцентов, яркие береты – тренд сезона.

Вещи в клетку

Для людей, которым наскучили однотонные цвета. Советую разбавлять клетку базовыми вещами и не комбинировать с другими принтами.