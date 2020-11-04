Внимание к мелочам: какие привычки выдают в мужчине психопата

Согласно статистике, расстройства личности у сильной половины человечества встречаются чаще, чем у слабой. При выборе партнера специалисты советуют женщинам обращать внимание на ряд характерных качеств, которые могут выдать в нем психопата. В основном это привычки, которые можно заметить в быту, их стоит воспринимать как сигнал закончить отношения.

Думает только о себе

Мужчины-психопаты отличаются эгоизмом, они не способны или не считают нужным проявлять сострадание и заботиться о ком-то, кроме себя самого. Все их поступки, важные решения, которые они принимают, направлены на удовлетворение собственных потребностей, что часто ранит их близких.

Грубость даже в проявлении чувств

Такие мужчины не могут контролировать свою агрессию и ярость. Даже на первых парах отношений, когда они еще только добиваются женщину, романтика и комплименты им совершенно не свойственны. Если такой партнер и пытается отметить внешние данные возлюбленной, то делает это с грубостью и издевкой.

Мелкая ложь

Вранье даже в мелком бытовом плане — еще один из явных признаков психопатии у мужчины. Часто эта ложь не несет злого умысла, просто он не может не врать. Если же подловить такого мужчину на обмане, то он оскорбится и постарается выставить виноватым собеседника.

«Свет мой зеркальце, скажи…»