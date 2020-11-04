Враги молодости: от каких продуктов стоит отказаться после 40 лет

Как сообщает онлайн-портал msn , питание играет одну из важнейших ролей в вопросах старения. И чтобы его остановить, после сорока стоит отказаться от растворимого кофе со сливками. В этом напитке есть гидрогенизированное растительное масло, повышающее уровень насыщенных жиров, которые вредны для сердца.

Исключить стоит и газированные напитки, и чем раньше, тем лучше, так как в них содержатся вещества, провоцирующие развитие подагры и болезней сердца (не стоит забывать, что в них также очень много сахара).

В определенном возрасте стоит забыть и о пакетированных соках, которые грешат избытком фруктозы, из-за чего начинаются метаболические заболевания и образуется излишек жира вокруг талии. Также в стан «врагов молодости» диетологи записали и диетические батончики, в составе которых много подсластителей, пальмового масла и других, не очень нужных организму ингредиентов.