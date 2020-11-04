Враги молодости: от каких продуктов стоит отказаться после 40 лет

После 40 лет природа перестает кредитовать нас, отчего проявляются многие проблемы со здоровьем, о которых раньше многие из нас и не подозревали, потому, чтобы сохранить здоровье и молодость, стоит довольно серьезно пересмотреть свои пищевые привычки.
Как сообщает онлайн-портал msn, питание играет одну из важнейших ролей в вопросах старения. И чтобы его остановить, после сорока стоит отказаться от растворимого кофе со сливками. В этом напитке есть гидрогенизированное растительное масло, повышающее уровень насыщенных жиров, которые вредны для сердца.
Исключить стоит и газированные напитки, и чем раньше, тем лучше, так как в них содержатся вещества, провоцирующие развитие подагры и болезней сердца (не стоит забывать, что в них также очень много сахара).
В определенном возрасте стоит забыть и о пакетированных соках, которые грешат избытком фруктозы, из-за чего начинаются метаболические заболевания и образуется излишек жира вокруг талии. Также в стан «врагов молодости» диетологи записали и диетические батончики, в составе которых много подсластителей, пальмового масла и других, не очень нужных организму ингредиентов.
Кроме того, эксперты рекомендуют исключить маффины, в которых традиционно много сахара, макароны, белый хлеб, в которых много пустых калорий, быстрых углеводов и глютена, а также бекон и ультрапереработанное мясо, которые считается канцерогенными.