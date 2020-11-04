Секрет парижанки: пять способов интересно завязывать шарф

Мы так привыкли к объемным палантинам, что закинули классические длинные шарфы на дальнюю полку. Так вот, сейчас самое время их достать. Модные стилисты советуют носить длинный шарф, закинув его на плечо объемного пуховика или классического пальто. Все просто: обматываете шарф один раз вокруг шеи, одну сторону оставляете спереди, а вторую небрежно закидываете на плечо. Лучше всего «держатся» вязаные шарфы потяжелее.