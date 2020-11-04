Секрет парижанки: пять способов интересно завязывать шарф

Тот случай, когда простой и недорогой аксессуар «сделает» весь образ.
«Домашний Очаг» рассказывает, как красиво носить уютный аксессуар сезона и чем его заменить в случае модной необходимости.
Способ №1: перекинуть на плечо
Мы так привыкли к объемным палантинам, что закинули классические длинные шарфы на дальнюю полку. Так вот, сейчас самое время их достать. Модные стилисты советуют носить длинный шарф, закинув его на плечо объемного пуховика или классического пальто. Все просто: обматываете шарф один раз вокруг шеи, одну сторону оставляете спереди, а вторую небрежно закидываете на плечо. Лучше всего «держатся» вязаные шарфы потяжелее.
Способ №2: повязать на голову
Шляпа — самый модный аксессуар отлично сочетается с шарфами средней ширины. Но не вздумайте просто накидывать его на шею — сейчас модно иначе. Покройте голову шарфом, скрестите спереди у горла, после у затылка и концы закиньте спереди на плечи. Теперь главный момент — сверху наденьте фетровую шляпу. Поздравляем — вы трендсеттер, как минимум, в собственном офисе.
Способ № 3: заправить за пояс
Если вы носите пальто с ремнем или пуховик с поясом — это ваш вариант. Возьмите палантин пошире, обмотайте вокруг шеи и концы закиньте вперед. Часто при таком способе шарф начинает падать и сползать, а вы заправьте концы в пояс — будет выглядеть как модная многослойность, не будет спадать и дополнительно согреет.
Способ № 4: носить как платок
Немного «бабушкин» способ, но тренды такие тренды! Вспомните, как носили шелковые платки в 80-х (да и летом 2020 года) звезды и модели. Берете шарф квадратной формы, складываете треугольником, накрываете голову и завязываете у горла в простой узел — тепло и шее и уши не продувает.
Способ № 5: кофта вместо шарфа
Если вы забыли шарф дома, вечером похолодало, а в офисе завалялся старый теплый свитер — вы рискуете стать самым модным человеком в городе. Модницы и инфлюенсеры давно заменили обычные шарфы на объемные свитера. Все просто: завязываете свитер поверх пуховика или плаща как пионерский галстук (оставив свитер со спины) или закидываете на плечо, завязав узел с другого бока.