Ракушки — для старушки. Что нужно делать с волосами, чтобы выглядеть моложе

Легко поддаться соблазну и не менять однажды найденный стиль годами и даже десятилетиями. Но грустная правда в том, что причёска, идеально подходящая двадцатилетней девушке, может выглядеть смешно и даже жалко, если ее выбирает женщина постарше. Стилисты рекомендуют радикально менять образ как минимум каждые пять лет – и, кстати, никогда не считать себя слишком старой для этого.