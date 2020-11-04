Ракушки — для старушки. Что нужно делать с волосами, чтобы выглядеть моложе

Здесь вы увидите девять советов по прическам и уходу за волосами, помогающих скинуть визуально десяток лет, пишет «Домашний Очаг».
Один и тот же стиль
Легко поддаться соблазну и не менять однажды найденный стиль годами и даже десятилетиями. Но грустная правда в том, что причёска, идеально подходящая двадцатилетней девушке, может выглядеть смешно и даже жалко, если ее выбирает женщина постарше. Стилисты рекомендуют радикально менять образ как минимум каждые пять лет – и, кстати, никогда не считать себя слишком старой для этого.
Чем старше вы становитесь, тем более мягкой должна быть ваша завивка и тем более крупными – локоны. Выбирайте прически с лёгкими, чуть вьющимися прядями – они сделают образ более юным. Отличное решение – укладка естественными волнами, которые начинаются не от корней, а от середины волос. Именно такую любит актриса Кейт Бланшетт.
С годами наши волосы становятся более восприимчивыми к воздействию солнца, а также агрессивных средств для укладки. Они быстро теряют влагу, становятся сухими, тусклыми и ломкими – и именно по этой причине важно давать волосам дополнительную заботу, увлажняя и питая их.
Радикальный чёрный цвет и всё, что на него похоже, – самый неудачный выбор, который только можно представить. Во‑первых, слишком тёмный цвет волос заставляет лицо выглядеть более бледным, измождённым и усталым, чем есть на самом деле, – и тем самым делает нас старше. А, во‑вторых, тёмная краска подчеркнёт любые недостатки самих волос – что тоже прибавит вам лет.
Чем чаще вы пользуетесь фенами, утюжками и щипцами для завивки, тем более повреждёнными выглядят ваши волосы – и тем более возрастным кажется образ. Если ваша прическа требует частого использования этих средств, обязательно пользуйтесь термозащитой для волос: спреем, кондиционером, а также маслом и масками, которые увлажняют и защищают пряди.
Если у вас волосы, склонные к повреждениям, особенно важно давать им необходимый уход, а также вовремя состригать секущиеся концы. Хорошие результаты в борьбе с этой проблемой показывает пирофорез – стрижка горячими ножницами. Чем более неухоженные ваши волосы, тем старше вы выглядите. Возьмите на вооружение масла и флюиды, разработанные специально для восстановления секущихся кончиков.
Если вы используете лак для укладки волос, то дозируйте его очень тщательно и следите за тем, чтобы не переборщить: чересчур жёсткие, «деревянные» укладки заставляют вас казаться старше. Лучше выбирайте спреи и муссы, которые не дают жёсткой фиксации и сохраняют пряди мягкими.
«Прилизанные» пучки и ракушки довольно коварны: первые превращают вас в строгую учительницу, вторые – слишком сильно отдают стилем ретро. И то и другое солидно прибавляет возраста. Кроме того, гладкие укладки заставляют волосы выглядеть более редкими и тонкими. Впрочем, и отчаянный начёс делать не стоит. Вместо этого соберите волосы в объёмный, естественный и слегка небрежный пучок.
Вам – молодость, а волосам – объём придаст окрашивание с использованием нескольких оттенков. Балаяж, шатуш, бэбилайтс – эти современные техники создадут живую, густую причёску и эффект anti-age, для которого стилисты слегка высветляют пряди у лица. Тогда как окрашивание в однородный цвет, особенно тёмный, делает образ плоским и подчёркивает недостатки лица. А чрезмерно графичное мелирование выглядит очень старомодно.